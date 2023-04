Demonstranter stoppet spillet i snooker-VM

Spillet måtte stanses under snooker-VM mandag etter at demonstranter vandaliserte et bord og forsøkte å lenke seg fast til et annet.

TV-bilder fra opptrinnet viser en demonstrant som brått klatrer opp på bord én, setter seg ned og kaster en pulver med oransje farge over seg.

Samtidig skal en annen demonstrant ha forsøkt å lenke seg fast til bord nummer to, melder BBC.

Se snooker-VM på discovery+ og Eurosport.

1 / 4 Demonstranter slo til mot snooker-VM. forrige neste fullskjerm Demonstranter slo til mot snooker-VM.

Spillet ble umiddelbart stanset som følge av aksjonene.

Robert Milkins og Joe Perry spilte på det første bordet da demonstrantene slo til mens Mark Allen og Fan Zhengyi var i aksjon på bord nummer to.

Mesterskapet spilles i Sheffield i England.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post