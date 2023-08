CUPVINNER: Eirik Ulland Andersen vant cupen med Molde FK for 2021-sesongen.

Ulland Andersen vender tilbake til Strømsgodset

Eirik Ulland Andersen (30) har signert en kontrakt som strekker seg ut 2025-sesongen med drammenserne.

Ulland Andersen hentes fra Molde etter at han ble solgt fra nettopp Strømsgodset til Molde i januar 2019.

Det bekrefter Strømsgodset fredag.

Kantspilleren mistet hele 2022-sesongen som følge av en korsbåndskade, men er nå frisk og spilleklar til lørdagens eliteseriekamp mot Vålerenga.

Klubbens sportslige leder Jostein Flo mener det er en perfekt match.

– Det er flere her hos oss som kjenner Ulland veldig godt, og vi har snakket mye sammen etter han reiste til Molde. Nå var det et godt tidspunkt for han å komme tilbake. Vi trenger Ulland med hans kvaliteter, og Ulland trenger oss som klubb, sier Jostein Flo til klubbens hjemmeside.

Kontrakten med Molde gikk i utgangspunktet ut desember 2023.

Ulland Andersen har også spilt for Vard Haugesund, Haugesund og Hødd.

