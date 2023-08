Magnus Carlsen fikk en god start på den tredje runden av sjakkturneringen i Baku.

Carlsen tok første stikk mot Tari i Baku

Norges sjakkener Magnus Carlsen slo landsmann Aryan Tari med hvite brikker og har en fot i den fjerde runden av storturneringen i Baku.

Det er best av to partier i den tredje runden. Etter seier i det første partiet trenger Carlsen remis i parti nummer to for å avansere til den fjerde runden. Tari er rangert som Norges andre beste sjakkspiller bak Carlsen.

Kampen mot Tari er en kopi fra den 3. runden i samme turnering i russiske Sotsji for to år siden.

Den gangen gikk Carlsen seirende ut av duellen. Carlsen endte opp med å bli nummer tre i turneringen.

De tre beste i Aserbajdsjan får billett til den neste kandidatturneringen, der man skal kjempe om å møte Ding Liren i den neste VM-kampen.

Kineseren tok i fjor over som verdensmester etter å ha slått russiske Jan Nepomnjasjtsjij. Carlsen oppga tittelen da han avslo å stille.

Turneringen i Baku pågår fram til 24. august.

