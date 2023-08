Magnus Carlsen møter Aryan Tari i 3. runde i Baku.

Carlsen møter landsmann i Baku

Norges sjakkener Magnus Carlsen (32) er videre til 3. runde i storturneringen i sjakk i Baku. Der møter han Norges nest beste i Aryan Tari (24).

Carlsen slo Levan Pantsulaia fra Georgia 2-0 i den 2. runden. Nordmannen hadde walkover og spilte først i runde to i utslagsturneringen i Aserbajdsjan.

Aryan Tari tok seg videre med 1,5 - 0,5 mot Thai Dai Van Nguyen fra Tsjekkia. Dermed er det klart for en kopi fra den 3. runden i samme turnering i russiske Sotsji for to år siden.

Den gangen gikk Carlsen seirende ut av duellen. Carlsen endte opp med å bli nummer tre i turneringen.

De tre beste i Aserbajdsjan får billett til den neste kandidatturneringen. Turneringen i Baku pågår fram til 24. august.

