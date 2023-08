MATCHVINNER: Che Adams setter inn 2–1-målet for Southampton tre minutter før full tid.

Adams reddet Southampton-seier i serieåpningen

(Sheffield Wednesday – Southampton 1–2) Opprykksjagende Southampton måtte slite, men til slutt scoret Che Adams det avgjørende målet mot Sheffield Wednesday i serieåpningen i Championship.

Dermed fikk Southampton den starten de ønsket seg i jakten på direkte opprykk tilbake til Premier League. Etter 11 strake sesonger på toppnivå, rykket Southampton ned forrige sesong.

Foran sesongen i Championship fikk Enzo Maresca jobben med å ta sørkystklubben tilbake til øverste nivå, og den italienske manageren fikk en strålende start borte mot nyopprykkede Sheffield Wednesday.

Avgjørelsen falt noen minutter før ordinær tid. Che Adams hadde bare vært på banen i åtte minutter, før han ble servert av James Ward-Prowse og satte inn 2–1-scoringen.

Southampton trengte bare åtte minutter for å åpne målkontoen i årets sesong. Nathan Tella fikk ballen på kanten av 16-meteren og bøyde den mot hjørnet på vakkert vis. Ballen var så vidt via hodet til Adam Armstrong, som fikk kreditert målet.

Ni minutter ut i annen omgang fikk bortelaget seg en kalddusj da Lee Gregory utlignet. Ballen falt til 34-åringen etter et hjørnespark, og Gregory var sikker. Etter mye press fikk gjestene det målet de trengte.

Før sesongen varslet Den engelske fotballigaen (EFL) at de skulle slå hardere ned på drøying av tid og legge til flere minutter. Det fikk vi et bevis på allerede i den første kampen, der det i alt ble lagt til 16 minutter fordelt på de to omgangene.