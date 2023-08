Caroline Wozniacki er ute av WTA1000-turneringen i Montreal.

Wozniacki-exit i Montreal

Danske Caroline Wozniacki (33) fikk det tøft i duell mot den ferske Wimbledon-mesteren Marketa Vondrousova og røk ut av WTA1000-turneringen i Montreal.

Den tidligere verdenseneren tapte med sifrene 2-6, 5-7, og comeback-turneringen til den danske 33-åringen endte dermed i andre runde.

Tirsdag fikk imidlertid Wozniacki en drømmeretur på tennisbanen da hun knuste australske Kimberly Birrell i den første runden.

Wozniacki meldte sent i juni at hun skulle vende tilbake til tennisbanen, over tre år etter at hun la opp. Hun var avhengig av en spesialinvitasjon for å få plass i turneringen. Før tirsdag hadde ikke Wozniacki spilt en offisiell kamp siden Grand Slam-turneringen Australian Open i 2020.

33-åringen har totalt tilbrakt 71 uker på toppen av verdensrankingen i tennis. Hun har vunnet 30 titler på WTA-touren, blant dem Australian Open i 2018.

Wozniacki har også fått wildcard til turneringen i Cincinnati i USA neste uke. Deretter venter Grand Slam-turneringen US Open i New York i slutten av måneden.

Tsjekkiske Vondrousova tok i juli en sensasjonell Grand Slam-tittel da hun ble den første useedede kvinnen til å vinne Wimbledon.

