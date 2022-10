REYKJAVIK: Magnus Carlsen mot Matthias Blübaum onsdag.

Magnus Carlsen er i rute til VM-semifinale: − Jeg har veldig gode sjanser

(Matthias Blübaum-Magnus Carlsen 0–2 og 0–2) Tyske Matthias Blübaum (25) klarte som ventet ikke å skape trøbbel for Magnus Carlsen (31). Nordmannen er i rute til å komme til semifinalen i Fischersjakk-VM.

– Han er ikke helt på hugget, sier NRK-eksperten Torstein Bae på direkten.

Carlsen spilte to dueller mot Blübaum onsdag og vant begge.

Torsdag får han det atskillig tøffere når Hikaru Nakamura og Vladimir Fedosejev er motstandere.

De to beste i gruppen går videre til lørdagens semifinaler.

– Nitrist! Jeg sto elendig etter åpningen, sier Carlsen om det siste partiet.

– Men til slutt ble det tidsnød og alt kan skje.

Blübaum er Tysklands nest beste sjakkspiller - og nummer 98 i verden i klassisk sjakk. Det var derfor forventninger til at Carlsen skulle vinne de to duellene mot tyskeren onsdag.

– Den første matchen var ganske bra. Jeg følte meg ikke så verst ... Spillet flyter ikke så veldig, men jeg får prøve å gjøre det riktig i morgen så har jeg i hvert fall veldig gode sjanser.

Carlsen vant det første partiet, til tross for at han hadde svarte brikker. Deretter kom Blübaum i tidsnød, og Carlsen vant også med hvitt.

– Magnus er i rute for å gå videre til VM-semifinalen. Han har kommet tilbake etter tirsdagens to brølere, sier NRK-ekspert Torstein Bae på direkten.

– Blübaum blir filleristet av vår mann! sier Bae etter de to første av i alt fire partier.

– Jeg spilte bra ut fra en ganske vanlig utgangsstilling, sier Carlsen til NRK etter parti én.

Carlsen skal torsdag ut i sine to siste dueller i gruppespillet - mot Vladimir Fedosejev og Hikaru Nakamura. De to beste i gruppen går til lørdagens semifinale i Reykjavik.

Info Dette er Fischersjakk I Fischer-sjakk trekkes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig. Men det er tre regler som gjelder: Kongen skal stå mellom tårnene.

Løperne skal stå på felter av ulik farge.

De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker. Vis mer

– Tyskeren er den klart svakeste i gruppen. Magnus trenger å vinne begge duellene mot Blübaum, sier NRK-ekspert Torstein Bae på direkten.

– Det var latterlig dårlig, sier Blübaum etter tap i de to første partiene.

Han kom altså sterkere i onsdagens tredje parti og klarte remis.

– Jeg skulle ha vunnet. Jeg hadde overtaket, sier tyskeren til NRK.

I det siste parti i kveldens duell nummer to mellom de to var det lenge jevnt, men nok en gang fikk Blübaum trøbbel med tiden.

Carlsen gjorde to forbløffende tabber tirsdag. Den første reddet han i land mot russiske Vladimir Fedosejev, mens missen mot Hikaru Nakamura kostet ham et tap. Totalt etter første dag sto Carlsen med to av fire mulige poeng. Nakamura var best i gruppen med fire poeng.

Fischersjakk er den eneste sjakkdisiplinen som Magnus Carlsen aldri har vært verdensmester. Regjerende mester er Wesley So, som vant tidenes første VM - som gikk på Henie Onstad-senteret i Bærum for tre år siden.

VERDENSMESTER: Wesley So er regjerende mester. Onsdag spiller han mot Jan Nepomnjasjtsjij (med ryggen til).

I den andre duellen i gruppen ble det to ganger uavgjort mellom Hikaru Nakamura og Vladimir Fedosejev.

Det betyr at Nakamura og Carlsen begge har 6 poeng, mens Fedosejev har 4.

Nodirbek Abdusattorov fra Usbekistan fortsetter å imponere på Island. Han vant duellen mot hjemmehåpet Hjörvar Gretarsson. Wesley So og Jan Nepomnjasjtsjij vant begge med hvitt i duellen mellom dem. 18-åringen fra Usbekistan ligger altså an til å vinne gruppen. Han har seks poeng av seks mulige til nå.

Her kan du spille gjennom partiene.

PS: Det deles ut to poeng per duell i VM. Ved poenglikhet i matchpoeng, slår poengene fra partiene inn.