REYKJAVIK: Magnus Carlsen mot Matthias Blübaum onsdag.

Carlsen måtte nøye seg med remis

(Matthias Blübaum-Magnus Carlsen 0–2) Matthias Blübaum (25) ble lett bytte for Magnus Carlsen (31) i de to første partiene i Fischersjakk-VM onsdag. I det tredje klarte tyskeren remis.

Blübaum er Tysklands nest beste sjakkspiller - og nummer 98 i verden i klassisk sjakk.

I alt skal disse to spille fire partier mot hverandre onsdag - som utgjør to dueller. Carlsen vant det første partiet, til tross for at han hadde svarte brikker. Deretter kom Blübaum i tidsnød, og Carlsen vant også med hvitt.

– Magnus har kommet tilbake etter tirsdagens to brølere, sier NRK-ekspert Torstein Bae på direkten etter de to seirene.

– Blübaum blir filleristet av vår mann!

– Jeg spilte bra ut fra en ganske vanlig utgangsstilling, sier Carlsen til NRK etter parti én.

Carlsen skal torsdag ut i sine to siste dueller i gruppespillet - mot Vladimir Fedosejev og Hikaru Nakamura. De to beste i gruppen går til lørdagens semifinale i Reykjavik.

Info Dette er Fischer-sjakk I Fischer-sjakk trekkes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig. Men det er tre regler som gjelder: Kongen skal stå mellom tårnene.

Løperne skal stå på felter av ulik farge.

De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker. Vis mer

– Tyskeren er den klart svakeste i gruppen. Magnus trenger å vinne begge duellene mot Blübaum, sier NRK-ekspert Torstein Bae på direkten.

– Det var latterlig dårlig, sier Blübaum etter tap i de to første partiene.

Han kom altså sterkere i onsdagens tredje parti.

– Jeg skulle ha vunnet. Jeg hadde overtaket, sier tyskeren til NRK.

Carlsen gjorde to forbløffende tabber tirsdag. Den første reddet han i land mot russiske Vladimir Fedosejev, mens missen mot Hikaru Nakamura kostet ham et tap. Totalt etter første dag sto Carlsen med to av fire mulige poeng. Nakamura var best i gruppen med fire poeng.

Fischersjakk er den eneste sjakkdisiplinen som Magnus Carlsen aldri har vært verdensmester. Regjerende mester er Wesley So, som vant tidenes første VM - som gikk på Henie Onstad-senteret i Bærum for tre år siden.

VERDENSMESTER: Wesley So er regjerende mester. Onsdag spiller han mot Jan Nepomnjasjtsjij (med ryggen til).

I den andre duellen i gruppen ble det to ganger remis mellom Hikaru Nakamura og Vladimir Fedosejev. Det betyr at Carlsen har fire poeng og Nakamura fem i denne gruppen.

Nodirbek Abdusattorov fra Usbekistan fortsetter å imponere på Island. Han vant duellen mot hjemmehåpet Hjörvar Gretarsson. Wesley So og Jan Nepomnjasjtsjij vant begge med hvitt i duellen mellom dem. 18-åringen fra Usbekistan ligger altså an til å vinne gruppen. Han har seks poeng av seks mulige til nå.

Her kan du spille gjennom partiene.

PS: Det deles ut to poeng per duell i VM. Ved poenglikhet i matchpoeng, slår poengene fra partiene inn.