Kommentar

Idretten er fattigere. Ingen er klokere.

Idrettspresident Berit Kjøll har stått i en krevende og dyr varslingssak. Nå mener styret å ha avsluttet saken.

Hva i all verden var det egentlig som skjedde på Ullevaal stadion?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

«Stor ståhei for ingenting» lyder tittelen på et 424 år gammelt verk av William Shakespeare. I dag passer tittelen godt på hvordan Norges idrettsforbund forsøker å oppsummere varslersaken som har preget Idrettens hus.

Og som om ikke den assosiasjonen var nok, dukker sangteksten «Sorry Seems To Be The Hardest Word» (Elton John, 1976) opp i hodet når man skal i gang med et forsøk på å oppsummere 40 absurde minutter.

Det er sjelden en idrettstopp er blitt så heftig utspurt, men her startet grillsesongen den siste dagen i mars.



For dem som ikke har fått med seg hva dette dreier seg om, så varslet en høytstående ansatt på et medlem i idrettsstyret, etter en samtale som idrettspresident Berit Kjøll overhørte.

Det er snart fire år siden Berit Kjøll beseiret Sven Mollekleiv og ble idrettspresident.

Temaet var hvordan administrasjonen hadde fulgt opp arbeidet med strømming av mindreårige.

Det hele har den siste tiden kulminert med at varsleren har vært sykmeldt, mens den innvarslede ikke har deltatt på styremøter.

De som derimot til de grader har vært i aksjon, er diverse advokater. Nå vet vi at regningen så langt er på mer enn 1,1 millioner kroner, for en organisasjon som sårt trenger penger til andre formål enn juridiske honorarer.

Blant annet er det utarbeidet en 90 siders rapport, som er så superhemmelig at de involverte har måttet reise til Ullevaal for å lese den.

Men hva handler så dette egentlig om? Hvem har skylden for at dette ble en så belastende sak? Hvordan endte vi opp med at idretten blør penger på denne måten?

Det er vi ikke en millimeter klokere på.

Det er ikke noe nytt at NIF-ledelsen prøver å polere et vanskelig tema, men her har man virkelig jobbet intenst med lakken.

Om man skal tro på ledelsens fremstilling, er det ingen som har skyld i noe som helst, alle er flinke og flotte og har gjort som de skulle. Riktignok kunne visstnok saken vært løst enklere, men det er det tilsynelatende ingen som skal ha noe ansvar for.

I idrettsledelsens verdensbilde ser saken omtrent slik ut:

Varsleren gjorde overhodet ikke noe galt med å varsle, samtidig som den innvarslede slett ikke er å klandre for noe som helst.

Administrasjonen har bare gjort jobben sin, og presidenten som overhørte den utløsende samtalen har visst heller ikke sviktet på noe som helst vis.

“Heia alle!” virker nesten å være budskapet.

Problemet er bare at dette virker litt snodig sett opp mot hvilken belastning dette har vært for de involverte.

Det er også inntil videre et åpent spørsmål hvordan partene opplever måten saken «ble lukket» på.

Det som fremstår åpenbart er at det må gås runder i norsk idrett om hvordan dynamikk og rollefordeling mellom ansatte og tillitsvalgte fungerer, noe vi har sett i sak etter sak over år.

Var det så ikke noe positivt her?

Joda, idrettsledelsen har innsett verdien av å etterleve eget åpenhetsløfte om pengebruk. Slik sett er det både fint og nødvendig at utgiftene kommer helt konkret ut, selv om summen er aldri så greill.

Så får fremtiden vise om strategien med ros og kollektiv skyldfrihet roer gemyttene for godt.