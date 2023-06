Casper Ruud skal ut mot tyske Alexander Zverev i fredagens semifinale i Roland-Garros-turneringen.

Casper Ruud og Alexander Zverev med kveldskamp

Caper Ruuds semifinale i Roland-Garros-turneringen i tennis mot tyske Alexander Zverev går kveld fredag tidligst 17.30.

NTB

Den 24 år gamle nordmannen er fjerdeseedet i turneringen og kjemper om å ta seg til finale på rødgrusen i Paris for andre året på rad. I fjor tapte han finalen for spanske Rafael Nadal.

Ruud og Zverev har møttes tre ganger på seniornivå. Zverev har vunnet to ganger og Ruud én. Ruud vant det siste møtet mellom de to i Miami Masters i fjor. Det var på hardcourt. Zverev vant i ATP Masters i Paris og Cincinnati Masters i 2021. De to har aldri møttes på grus.

Seieren mot Holger Rune betyr at Casper Ruud allerede er sikret mange millioner.

Den andre semifinalen mellom Novak Djokovic og førsteseedede Carlos Alcaraz fra Spania spilles på dagtid på Philippe-Chatrier-banen med start tidligst 14.45.

Ruud tok seg til sin tredje Grand Slam-finale ved å slå danske Holger Rune 3-1 i kvartfinalen onsdag kveld. Zverev spilte også sin kvartfinale onsdag.

Djokovic og Alcaraz spilte sine kvartfinaler tirsdag.