Daniil Medvedev er klar for semifinale i Indian Wells-turneringen.

Russiske Medvedev føler med ukrainerne på touren: − Vi har et ansvar

Den russiske tennisstjernen Daniil Medvedev (27) synes synd på de ukrainske spillerne som konkurrerer samtidig som krigen pågår.

Medvedev tok seg videre til semifinalen i den prestisjetunge Indian Wells-turneringen natt til torsdag. Etterpå ble han blant annet spurt om situasjonen til sine ukrainske kollegaer.

– Jeg synes definitivt synd på alle de ukrainske spillerne og det de går gjennom, sa Medvedev.

Ukrainske Lesia Tsurenko har trukket seg fra turneringen. Hun fikk et panikkanfall i forkant av en kamp mot den belarusiske Australian Open-vinneren Aryna Sabalenka.

Tsurenko har fortalt at anfallet ble utløst av en samtale hun hadde med WTA-sjefen Steve Simon om tennissportens respons på Russlands invasjonskrig.

– Jeg kjenner ikke situasjonen til Tsurenko i detalj. Det er kanskje mer for henne og kanskje litt Sabalenka å svare på, for jeg visste ikke om dette før dagen etter, sa Medvedev.

Medvedev understreket at han er for fred og la til at spillerne må ta opp utfordringene og snakke om det.

– Selvfølgelig har vi et ansvar, sa han.

Medvedev er klar for semifinale i turneringen etter å ha slått Alejandro Davidovich Fokina natt til torsdag. Russeren har tre strake turneringsseiere og 18 seirer på rad etter exiten i Australian Opens tredje runde.

I semifinalen venter Frances Tiafoe fra USA. Turneringen sendes direkte på Eurosport Norge/Eurosport 1 og discovery+.