KLAR FOR PGA-TOUREN: Ludvig Åberg, her etter en seier i Barsebäck Resort Masters i juli 2020.

Svenske skriver golfhistorie: − Ingen svakheter

Svenske Ludvig Åberg (23) blir historisk. Han blir den første golfspilleren som går direkte fra høyskolestudier til PGA-touren.

Det skriver PGA Tour University på Twitter.

Åberg, som snart er ferdig med studiene ved Texas Tech, topper PGA-tourens universitetsranking. Og den som er på førsteplass i slutten av mai, får begynne å spille på PGA-touren umiddelbart fra i år.

At svensken skulle lykkes med å sikre seg en plass på PGA-touren, har vært mer eller mindre klart lenge. Så da 23-åringen dro ut på golfbanen som representant for Texas Tech for siste gang mandag, var det nærmest bare en formalitet før kunngjøringen ble bekreftet.

– Han har egentlig ingen svakheter, sa trener Jonnie Eriksson til Svensk Golf.

Allerede neste uke debuterer Åberg som proff.

