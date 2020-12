Kommentar

Idrettsovergrepene: Ingen menneskerett å trene barn

Av Leif Welhaven

Etter endt soning fortjener en strafffedømt ny tillit av samfunnet, men når det gjelder arbeid med barn, unge og utviklingshemmede gir idretten ikke en sjanse nummer to for overgrepsdømte. Det er det en god grunn til, mener VGs kommentator. Foto: Gorm Kallestad

Det er et viktig prinsipp i samfunnet at en sonet straff gir rett til en ny start. Men ikke en hvilken som helst ny start.

Det er naturligvis bred enighet om det overordnede hva gjelder seksuelle overgrep i idretten: Dette er et samfunnsproblem det er usedvanlig viktig å få bukt med.

Men om vi dykker ned i materien, dukker det opp et vanskeligere tema det er grunn til å dvele litt ved.

Om vi prøver å innta perspektivet til en som er tatt for overgrep én gang i livet, for eksempel da vedkommende selv var ganske ung, er det til en viss grad mulig å forstå at systemet til Norges idrettsforbund oppleves som svært strengt.

Domfelte er ikke uten rettigheter i en rettsstat, og i det øyeblikket en straff er unnagjort skal du ha en vei tilbake. Det er også spennvidde i typen overgrep.

«Fra samfunnets side er det viktig å respektere at den som har gjennomført en straff, har gjort opp for seg, og møte domfelte med tillit», står det i kriminalomsorgsmeldingen.

I idretten er det ingen tillit å hente hva gjelder en ny mulighet til å ha verv overfor barn og unge.

Og hvorfor skal du ikke få vise deg en tillit verdig på et eller annet tidspunkt? 10 år etter? 20 år etter? Hvorfor skal du «straffes» for evigheten?

Argumenter som «han har jo lært av dette» eller «det er jo så lenge siden» kan fort anføres fra velmenende idrettsledere for å omgå reglene og hjelpe en man kjenner. Dette så vi et eksempel på i fotballkretsen som lot en overgrepsdømt få jobbe med ungdom, selv om man kjente til dommen.

Uansett intensjon er en slik vei ikke farbar.

Den viktigste grunnen til at vi IKKE kan la det være opp til den eller den idrettslederen å innvilge en overgrepsdømt en ny sjanse, handler egentlig om et grunnleggende verdivalg.

Hensynet til å beskytte barn og unge mot overgrep eller skadelig innflytelse må veie tyngst. Tyngre enn en voksen persons ønske om å komme tilbake til en arena der en har forgrepet seg.

Ja, man har krav på en ny sjanse i livet, men det er ikke det samme som at en som har overtrådt en grense overfor sårbare grupper skal få være tett på slike igjen.

Derfor krever Norges idrettsforbund en politiattest for at du skal få ha verv med barn, unge eller utviklingshemmede, der du ikke kan ha en merknad for overgrep. Tilsvarende gjelder på andre samfunnsområder. Behovet for å «øke tilliten til at mindreårige tas hånd om av skikkede personer» står helt sentralt.

Hvis vi for tankens skyld prøver å se for oss et annet system, blir det fort tydelig at et mer fleksibelt prinsipp i realiteten hadde blitt helt uholdbart:

Kunne vi latt det være opp til hvert enkelt idrettslag å vurdere når en som har begått overgrep er skikket for å trene barn igjen? Hver krets? Hvert særforbund? Hvilke krav og kriterier skulle da vært satt opp for å sikre likebehandling?

Hvordan skulle foreldre i tilfelle kunne stole på at det er trygt å sende ungene sine avgårde?

Som VGs artikkelserie viser og har vist, er det betydelige problemer med dagens system.

På flere områder er det presserende behov for å forbedre hvordan politiattestordningen fungerer. Det er absolutt mulig å diskutere hva slags type lovbrudd som bør sperre for verv, og over hvor lang tid.

Men når det dreier seg om noe så krenkende som overgrep, er det grunnleggende prinsippet som det må være. Nulltoleranse er den eneste graden av toleranse vi kan ha.

Samfunnet skal hjelpe domfelte tilbake igjen. Også en idrettsleder som har begått et seksuelt overgrep skal få ha en meningsfylt tilværelse etter å ha kvittert ut gjelden overfor samfunnet.

Men det er ingen menneskerett å få ha verv med barn og unge.