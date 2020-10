I PROBLEMER IGJEN: Lysgårdsbakken er blant OL-anleggene som rammes av coronapandemien. Her er Maren Lundby på toppen av seierspallen i Raw Air-konkurransen fra 2019. Foto: Geir Olsen / NTB

Olympiaparken på Lillehammer risikerer konkurs: − Det haster selvsagt

Selskapet til det historiske OL-anlegget har falt utenfor det som er av krisepakker, etter at de de forrige uke fikk en dramatisk beskjed fra Brønnøysundregisteret.

– Situasjonen er den at vi har etter utbrudd av coronaen fått stengt ned flesteparten av de store aktivitetene vi driver med. Det haster selvsagt, men vi jobber med å få på plass en løsning, sier administrerende direktør i Olympiaparken, Per Olav Andersen.

Gudbrandsdølen Dagningen omtalte fredag den dramatiske situasjonen til selskapet som drifter OL-anleggene, og ordfører Ingunn Trosholmen skrev onsdag en e-post til formannskapet om at selskapet er «å anse som konkurs».

Andersen sier at selskapet styrer mot et underskudd på 9,6 millioner kroner for året, etter at de har mistet 20 millioner i omsetning så langt i 2020. Alt naturligvis grunnet coronapandemien.

– Vi tror ikke på store arrangementer før hvert fall andre halvdel av 2021, og da har ikke dette selskapet det ordinære inntektsgrunnlaget. Det er en reell risiko for konkurs uten en løsning. Det sier seg selv at det er begrenset hvor lenge man kan drive i en bransje med full stopp, sier den daglige lederen.

Avregistrert

Andersen hadde i august et møte med Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) om hvordan de kunne berge situasjonen, og ble oppfordret til å søke den ordinære krisepakken.

Men tirsdag fikk selskapet et brev fra Brønnøysundregisteret der de ble avregistrert fra det såkalte Frivilligregisteret, som gjør at de ikke lenger faller innenfor kriteriene til kompensasjonsordning til frivilligheten.

Kort fortalt faller de nå utenfor alle støtteordningene: De kan ikke søke ordningene til næringslivet, og nå faller de også utenfor ordningen til frivilligheten. Andersen sier de ble overrasket over avgjørelsen.

– Vi har anket avgjørelsen til Brønnøysundregisteret. Vi mener at det er mulig å stille spørsmål ved den juridiske vurderingen, siden vi er aksjeselskap med ideelt formål, og dermed bør kunne registreres i Frivillighetsregisteret, sier Andersen og viser til paragraf fire i den såkalte Frivillighetsloven (se faktaboks).

Brønnøysundregisteret har på sin side argumentert med at siden selskapet er kommunalt eid, kan de ikke registreres i registeret og viser til paragraf tre (se faktaboks).

Paragraf tre og fire i Lov om register for frivillig virksomhet § 3.Registreringsrett. Frivillig virksomhet Registrering i frivillighetsregisteret er en rett som tilordnes registreringsenheter, jf. § 4, som driver frivillig virksomhet. Frivillig virksomhet er aktiviteter som ikke er fortjenestebasert. Følgende aktiviteter regnes ikke som frivillig virksomhet: a)aktiviteter organisert av det offentlige,

b)aktiviteter basert på samvirkeprinsipper og som omfattes av lov om samvirkeforetak (samvirkeloven). Frivillig virksomhet som ikke anses allmennyttig, kan nektes registrering i særskilte tilfeller. § 4. Registreringsenheter Som registreringsenhet regnes: a)ikke-økonomisk (ideell) forening,

b)alminnelig stiftelse som ikke foretar utdelinger, eller som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet,

c)næringsdrivende stiftelse som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet,

d)aksjeselskap som utelukkende foretar utdelinger til frivillig virksomhet. Enhet som har adgang til å foreta utdelinger til fysisk person, eller som foretar slike utdelinger, kan ikke få stilling som registreringsenhet. Vis mer

Bar bakke

Dermed står selskapet på bar bakke inntil en kompensasjonsløsning er på plass.

– Vi tror på en løsning, og vi har god dialog med departementet. Per nå har vi ikke det på plass. Hvis ikke må vi søke lån eller kapitaltilskudd. Når den skisserte løsningen ikke fungerte, må vi se på nye løsninger, sier Andersen, og sier de «kun har jobbet med statlige ordninger» til nå.

Olympiaparken har flere store arrangementer, blant annet verdenscup i nordiske grener og hoppkonkurransen Raw Air.

– Situasjonen man er i nå, har man ikke stått overfor tidligere og den er helt ekstraordinær. Jeg har god tro på at dette kommer til å løse seg på en god måte, sier ordfører Ingunn Trosholmen (Ap).

Dette er ikke første gang Olympiaparken er i økonomisk uføre. I 2018 var selskapet i «en svært finansiell krevende stilling», etter at store vedlikeholdskostnader dukket opp, samtidig som at etterbruksfondet var tømt.

Ap-ordføreren viser til et positivt driftsresultat i 2019 (230 000 kroner), samt en omsetning på nær 77 millioner kroner samme år, og mener dette viser at det ikke er store utfordringer i post-corona-driften.

– Det er en fordel for Lillehammer å ha disse anleggene, fordi det tiltrekker seg veldig mange arrangementer, både nasjonale og internasjonale. Det har veldig mye å si for idretten her i byen. Det gir veldig mye tilbake til byen, sier Trosholmen.

