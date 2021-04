NY REKORD: Normalt er det 400.000 tilskuere til billøpet Indianapolis 500. I år slipper man inn 135.000 til løpet 30. mai, ny rekord for idrettsarrangementer siden viruspandemien brøt ut. Her fra løpet i 2019. Foto: Darron Cummings / AP

Klart for 135.000 tilskuere under Indianapolis 500

Det klassiske billøpet Indianapolis 500 vil neste måned bli avviklet foran 135.000 tilskuere. Det blir største publikumstall siden viruspandemien rammet.

Indianapolis Motor Speedway opplyste onsdag at man i samråd med lokale helsemyndigheter har kommet til at 40 prosent av tilskuerkapasiteten kan benyttes under løpet 30. mai.

Banen i Indianapolis er verdens største idrettsanlegg, med flere enn 250.000 sitteplasser på tribunene og plass til nesten 400.000 mennesker innenfor portene.

Antall tilskuere på billøpet ble fastsatt etter at smitteverntiltak ble testet da Indianapolis arrangerte det prestisjetunge basketballsluttspillet for mannlige universitetslag i mars og april. Da ble det sluppet inn et begrenset antall tilskuere. Til finalen 5. april var tallet 8000.

Nylig var det 47.218 tilskuere på en internkamp i amerikansk fotball ved Alabama-universitetet. Det er nesten 10.000 flere enn Texas Rangers har hatt på sine hjemmekamper i baseball. I Australia har det vært over 50.000 på et idrettsarrangement nylig, men Indy 500 kommer til å slå alle rekorder notert under pandemien.

Ville ha fulle tribuner

Roger Penske, som for to år siden overtok som eier av banen i Indianapolis, håpet på klarsignal for fulle tribuner, men selv om det ikke skjer er det i indycarmiljøet stolthet over antallet som vil bli sluppet inn.

– Dette løpet og denne banen betyr så mye for folk i bilsportsmiljøet, og vi føler et ansvar for å beskytte dets ry og avvikle løpet, sier Mark Miles, som er daglig leder av Penskes firma.

– Vi er også rede til å ta neste steg i å åpne økonomien igjen. Mange her i byen lever av idrettsbegivenheter. Basketballturneringen var en stor suksess, og dette er neste steg. Det blir trolig årets største idrettsbegivenhet.

Smitteverntiltak

Det blir en stor operasjon. Det vil bli temperaturmåling ved inngangene, og man vil tilby billettholdere å vaksinere seg gjennom hele mai måned. Munnbind blir påbudt inne på området.

Tilskuerne skal plasseres med sosial distanse på tribunene.

Miles sa at 90 prosent av indycarførerne og deres team allerede er vaksinert, og han anslår at om lag 60 prosent av tilskuerne vil ha fått vaksine før løpet.

De som ikke kan vise til at de har fått vaksine, må i stedet la seg teste for å få adgang.