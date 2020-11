Kommentar

De fortjener at noe gjøres

Av Leif Welhaven

Bendik og Susanne har fortalt sine historier om seksuelle overgrep i VG. Foto: Privat/Espen Rasmussen, VG

Dommen mot den 22 år eldre fotballtreneren som utsatte 17 år gamle Susanne for overgrep sier mye om hvor viktig det er å gjøre idretten til en tryggere samfunnsarena.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Susannes historie kunne fort vært en del av mørketallene om overgrep i norsk idrett. Vi vet ikke hvor mange der ute som har opplevd at en tillitsperson har utnyttet posisjonen sin på en straffbar måte. Men det er all grunn til å frykte at saken ikke er unik.

Bendiks beretning handler om hvordan en trener utsatte et barn for et overgrep, og om hvordan politimannen som skulle motta anmeldelsen kjente igjen hva han selv hadde opplevd – og tiet om i 14 år – fra samme gjerningsmann.

Ifølge Helsedirektoratet og forskning i inn- og utland er seksuallovbrudd et område der mange forhold aldri når politiet, og idretten er et felt der det er utbredt med asymmetriske maktforhold.

les også På 15 år er det felt dom for seksuelle overgrep mot over 200 barn og unge i idretten. Susanne er én av dem

Takket være Susannes imponerende mot og rettferdighetssans har hennes sak endt med en rettskraftig dom og en oppreisning. Ved at hun nå har fortalt offentligheten om hva et overgrep i idretten kan gjøre med et menneske, vil trolig åpenheten hennes bidra til å gjøre det enklere for andre å si fra.

Det kan ha stor verdi for mange.

Det er også grunn til å undres over hvor mye folk flest vet om hva som er straffbart, fordi saker av denne typen har vært lite fremme. De færreste i idretten bruker jo fritiden til å studere Norges lover.

Hvor mange kjenner for eksempel til at en trener eller leder kan dømmes for å misbruke en stilling eller et tillitsforhold for å oppnå seksuell omgang?

les også Idrettsovergrepene: Fraråder bruk av Snapchat mellom trener og utøver

Her er det viktig med presis informasjon om hvor grensen går mellom hva som er et overgrep – og hva som er en ikke straffbar relasjon.

I VGs omfattende kartlegging finnes det 210 ofre for overgrep i idretten, og sakene deres spenner vidt. Noe dreier seg om voldtekt eller seksuell omgang med mindreårige, som alle vil kjenne til at rammes av straffeloven.

Men seksuelle overgrep i idretten kan også handle om noe som har foregått mellom mennesker over den seksuelle lavalder – uten at det er anvendt tvang eller vold.

Nøkkelen er om et ujevnt maktforhold er blitt misbrukt. Grunnen til at dette rammes av straffeloven, er behovet for å gi et vern til den som står i et underordningsforhold til annen person.

les også Idrettens mørke problem

Men det er ikke slik at alle forhold med ulik makt og alder automatisk utgjør noe overgrep.

Det finnes mange lykkelige par som har møtt hverandre etter å ha hatt ulike roller i et idrettslag. Men om man møtes i roller der makten er skjev, som hvis det oppnår en romanse mellom en trener og en spiller, er det roller man ikke bør forbli i. I retningslinjene til Norges idrettsforbund går det frem at doble relasjoner bør unngås, og mange klubber har strenge regler om dette.

Men hva med jusen?

Det springende punktet for om noe rammes av lovverket, er altså om den sterkeste parten har misbrukt makten for å oppnå noe seksuelt. Slikt kan for eksempel inntreffe på et legekontor eller hos en psykolog, men loven trekker ingen grenser for hvilke felt som kan rammes. Og det er helt åpenbart at idretten er en utsatt arena.

Hva spiller så inn i vurderingen om noe er ulovlig eller ei?

Det vurderes ut fra situasjonen i hver sak, men noen momenter vil gjerne være sentrale:

Alder kan være relevant, og da særlig om forskjellen mellom partene er betydelig.

Erfaring er et annet.

Opptreden et tredje og viktigste.

les også Kampsport-president om overgrepstall: – Vi har mye å jobbe med

Her er det interessant å lese dommen i Susannes sak. Den er et tydelig eksempel på hvordan en skjevhet i en relasjon i idretten kan misbrukes på en måte som er straffbar.

I hennes sak la tingretten vekt på at det var 22 års differanse mellom treneren og utøveren, og at han hadde vært treneren hennes over en lengre tidsperiode. Men noe av det mest avgjørende for at han ble domfelt, i en sak der treneren nekter all skyld, var sammenhengen mellom posisjonen hans og det retten konkluderte med at hadde skjedd.

Retten trekker frem at det var på grunn av trenerforholdet han oppnådde en «personlig og fortrolig relasjon» til henne, og at den ble misbrukt for å få henne til å ha sex med ham. Dommen kommer også til at det må ha vært klart for treneren hvilket «overmaktforhold» det dreide seg om, og at han forsettlig utnyttet dette til å oppnå seksuell omgang.

Enklere forklart ser vi en direkte sammenheng mellom et tillitsforhold i idretten og en fellende dom for overgrep.

Idrettens mørke problem vil trolig aldri bli helt borte, og det er grunn til å frykte mørketallene.

Men i beste fall kan det komme noe godt ut av at idrettsovergrep fremover blir et høyere prioritert tema å bekjempe.

I tilfelle er det tatt viktig skritt videre på veien.

Ikke minst takket være Susanne og Bendik.

Publisert: 23.11.20 kl. 10:38 Oppdatert: 23.11.20 kl. 11:22

Mer om Idrettsovergrepene Idrett VG-eksklusiv