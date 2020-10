VERDENSMESTER: Sjur Røthe vant 30-kilometeren fellesstart med skibytte i Seefeld i 2019. Her under en treningssamling i Oslo i juni. Foto: Terje Pedersen

Sjur Røthe mener det er stor forskjell i måten herre- og damelangrennsløpere går på

MOLDE (VG) Regjerende verdensmester på 30-kilometer, Sjur Røthe (32), mener herrene går skirenn på en måte som gjør at herrelangrenn «kanskje fenger mer» enn damelangrenn.

VG viste onsdag en oversikt i en hemmelig kontrakt mellom Det internasjonale skiforbundet (FIS), Norges Skiforbund og Trondheim kommune om verdien av løp for VM i Trondheim i 2025 kalt «Nordisk 2025-verdier».

Nederst på listen er damer laghopp og damer kombinert med samme verdi som damer langrenn sprint, lagsprint og 10 kilometer. Høyest markedsverdi får lagkonkurransen hopp herrer, mens hopp storbakke og femmila er på 2. plass.

TALL FRA DET INTERNASJONALE SKIFORBUNDET: Det planlegges å brukes 650 millioner kroner på å ruste opp dagens Granåsen frem mot VM i 2025. Til høyre er side 80 i den hemmelige «host contract» mellom FIS, NSF og Trondheim kommune. Foto: Ole Martin Wold/NTB og faksimile Host Contract

Sjur Røthe ble verdensmester på 30-kilometeren i Seefeld. Han peker på noen forskjeller mellom dame- og herrelangrenn.

– Det er to veldig forskjellige skirenn. I damelangrenn så går startskuddet og det ser ut som om alle går så fort de kan fra start til mål. I herrelangrenn er det en annen form for skirenn, sier Røthe til VG og legger til:

– I fellesstart og sprint er det andre aspekt som kommer inn i herrelangrenn enn damelangrenn, det må det være lov å si. Det er en del tekniske og taktiske ting som gjør at det kanskje fenger mer. Folk syns tydeligvis det er mer spennende når det er en jevnere gjeng, når flere er med på den høye farten som blir satt.

Røthe understreker at han aldri ville tippet at markedsverdien på dame- og herrelangrenn internasjonalt ville blitt satt så ulikt.

– Det kan jo være at i damelangrenn er det veldig mange norske profiler, i herrelangrenn har vi utenlandske profiler som er veldig bra. Det kan være en faktor. Men hadde man gjort samme analyse blant det norske folk, så ville det nok vært veldig jevnt mellom damer og menn.

Røthes kjæreste Siv Emilie Løvvold var på plass i Østerrike da han ble verdensmester i fjor:

Både sprint- og allroundlaget er samlet i Molde denne uken. Torsdag trente de i strålende solskinn og gode plussgrader den første dagen i oktober. Det er knappe syv uker til sesongen starter med nasjonal langrennsåpning på Beitostølen, om coronaviruset tillater det.

– Vet etter 100 meter hvem som vinner

Marthe Kristoffersen er tidligere landslagsløper, nå har hun stor suksess som trener for Team Veidekke Innlandet. Hun forstår Sjur Røthe.

– Jeg syns det er spennende å se damer gå skirenn, men jeg er jo inhabil, jeg har vært med på dette selv. Dette handler om hva mannen i gaten mener og hva de syns er spennende. Nå er det sånn at man vet 100 meter etter at startskuddet går hvem som vinner av damene på distanse, det er ikke så spennende. På en herrefemmil er det spennende til det er 100 meter igjen. Det er mange med inn, sier Kristoffersen til VG og legger til:

– For meg er det rått det Therese, Heidi og Ingvild gjør. Jeg vet hva som ligger bak, og det er det viktig å poengtere. Det Therese gjør er helt enormt.

PÅ LANDSLAGET: Marthe Kristoffersen (t.h.) var på landslaget i en årrekke. Hun la opp som langrennsløper i 2017. Her var hun på samling med fra venstre: Kristin Størmer Steira, Therese Johaug, Ingvild Flugstad Østberg og Marit Bjørgen i Kvitfjell i 2015. Foto: Geir Olsen

Derfor forstår hun om folk syns herrelangrenn er litt mer spennende akkurat nå.

– Et TV-program er jo bygd opp slik at vi får vite til slutt hvem som vinner, det hadde ikke vært så spennende om vi hadde fått vinneren av Farmen eller 71 grader nord i første episode, sier Kristoffersen, som selv vant 71 grader nord kjendis i 2018.

Forrige sesong trente hun to løpere til resultater i verdenscupen som var godt nok for landslagsplass.

– Men idrett og langrenn er jo business for FIS, det er pengestyrt, derfor må de forholde seg til hvor de tjener mest penger. Men om det er behov for en slik liste mener jeg er usikkert, sier Kristoffersen.

– Alt i verden ikke like interessant

Emil Iversen er selv regjerende verdensmester på lagsprint og stafett. Han blir ikke provosert av at lagkonkurransen i hopp har høyere markedsverdi enn langrennsstafetten for herrer.

– De har vel vurdert ut i fra hva folk vil se. Alt i verden er ikke like interessant, det er litt ulikt hva folk vil se, det er helt naturlig, sier Iversen.

Selv ser han gjerne dameidrett, som damelandslaget i håndball.

– Jeg har ikke sett så mye på herrelandslaget i håndball, jeg tror ikke det er så mange av dem som bryr seg om at jeg ikke gjør det. Vi har ulik markedsverdi, sånn er det. Det er ikke noe nytt at det er forskjell på dette, i fotball vil jeg heller se herrefotball enn damefotball, for det er mer spennende for meg, sier Iversen.

VERDENS BESTE SPRINTER: Johannes Høsflot Klæbohar i flere år vært i en egen klasse i sprint, forrige sesong ble han nummer to i verdenscupen sammenlagt bak russiske Aleksandr Bolsjunov. Her fra landslagssamling i Granåsen i juni. Foto: Ole Martin Wold

Johannes Høsflot Klæbo er regjerende verdensmester på lagsprint, sprint og stafett. Lagsprint for herrer scorer dårlig hos FIS for VM i 2025. Han mener lagsprint har større potensial.

– Det er en artig øvelse, det er mange nasjoner som kan vinne det. Det er to personer som skal gå ganske kort. Lagsprint er en øvelse for flest mulig nasjoner, sier Klæbo.

Han mener langrenn må jobbe for å heve tallene for både damer og herrer.

– Er det noe vi kan gjøre for å heve interessen for langrenn? Ikke for sprint eller femmila, men for hele langrenn, sier Klæbo.

– Det er jo helt absurd

Sprintlandslagstrener Arild Monsen reagerer kraftig på tallene fra FIS, hvor damekonkurransene stort sett får lavest markedsverdi.

– Den forskjellen der hører ikke noe sted hjemme. Den er veldig fremmed for meg i 2020. Det er jo en helt tullete stor forskjell. I det praktiske har jeg aldri hatt inntrykk av at det er sånn. Det var jo helt absurd. Vi er mye mer likestilt enn det der. De tallene er en helt annen verden enn jeg trodde, sier Monsen til VG.

Det var seks nasjoner blant topp 10 sammenlagt i verdenscupen for damer forrige sesong, mens det var fire nasjoner blant topp 10 for menn.

Therese Johaug vant alle distanserenn bortsett fra tremila i Holmenkollen. Johannes Høsflot Klæbo vant samtlige sprintrenn han deltok i.

Simen Hegstad Krüger er regjerende olympsisk mester på 30 kilometer med skibytte.

– Langrenn er kanskje den idretten jeg kommer på som er mest likestilt. Kvinner og menn har likere vilkår. Vi konkurrerer stort sett etter samme format, økonomien er lik, vi konkurrerer på samme sted og samme dag, med unntak av tre- og femmil. Langrenn er en foregangsidrett på likestilling. Men interessen kan selvsagt variere etter hvilke nasjoner som er oppe og kjemper, sier Krüger.

Hans Christer Holund er regjerende verdensmester på femmila. Han gleder seg stort over at femmila troner høyt på listen.

– Femmila er selve sjelen til langrenn om vi ser på historien, sier Holund.

Lagkonkurrasen i herrehopp er satt til høyest markedsverdi for VM i Trondheim i 2025 av FIS. Norge tok gull i OL sist:

