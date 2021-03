SEIERSHERRE: Marcus Kleveland kan juble etter verdenscupavslutningen. Foto: Geir Olsen, NTB

Kleveland vant verdenscupen sammenlagt for første gang: − Kanskje det beste runnet i historien

Snøbrett-kunstneren Marcus Kleveland (21) vant verdenscupen på overlegent vis etter en praktfull prestasjon under sesongavslutningen i Sveits.

Av Joachim Baardsen

– Det er kanskje det beste slopestyle-runnet vi noen gang har sett, sier TV 2-ekspert Silje Norendal.

– Definitivt, samtykker kommentatorkollega Jonas Greve.

Klevelands nydelige oppvisning i de sveitsiske alpene i Silvaplana ga ham 96 av 100 mulige poeng. Ingen konkurrenter var i nærheten av å matche summen, og 21-åringen er vinner av verdenscupen sammenlagt for første gang i karrieren. Det skjer to år etter at han knuste kneskålen på trening og det var stor usikkerhet knyttet til om han noen gang kunne konkurrere igjen.

– Det føles uvirkelig. Bare å være tilbake å konkurrere, føles bra. Løypen var også nydelig. Å reise hjem med en ny medalje, føles helt utrolig, sier Kleveland i et intervju på arenaen.

– En fantastisk sesong

Tidligere slopestyle-spesialist Norendal er mektig imponert over Klevelands sesong.

– Han kommer tilbake fra skade, starter med en 3. plass i januar, vinner X-Games Big Air i januar, i februar blir han verdensmester i slopestyle, forrige helg vinner han sin første verdenscup i Aspen og nå vinner han igjen her og tar verdenscupen sammenlagt. For en fantastisk sesong han har hatt, sier Norendal, før hun slår fast følgende:

– Han vinner altså park og pipe sammenlagt, i tillegg til slopestyle-kulen. Det er ingen i nærheten akkurat nå. Han er i en liga for seg selv.

Stor glede

Kleveland forteller at målet hans ikke var å vinne sammenlagt før sesongstart. Det var bare å kunne kjøre snowboard i konkurranse igjen.

– Jeg prøvde bare å komme meg tilbake i toppen, bli komfortabel med å konkurrere igjen, så dette er bare en bonus. Jeg er superfornøyd, sier 21-åringen.

Det er også sportssjef Per Iver Grimsrud i Brettforbundet.

– Marcus imponerer igjen. Dette er nok det beste slopestyle-runnet vi har sett av Marcus noen gang - kanskje det beste i historien, sier Grimsrud.

Av syv norske deltagere, gikk Kleveland og Markus Olimstad til finalen. Olimstad presterte et meget bra første run, men traff ikke som ønsket i finalen og endte på en syvendeplass.