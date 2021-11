SMILER MED BARN: Peng Shuai, skriver autografer glad og fornøyd i en video som skal være fra en turnering i Beijing søndag.

Enda flere «livstegn» fra Peng Shuai

Tennisstjernen Peng Shuai poserer med glade barn i en av flere nye videoer som skal vise at hun har det bra i Kina.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Føljetongen rundt den kinesiske tennisstjernen, som plutselig forsvant etter å ha anklaget ettpartistatens visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelle overgrep, tar ikke slutt.

I går skrev VG om Joe Biden som nå har kastet seg inn i saken, og krevd uavhengige verifiserbare bevis for hvor hun befinner seg.

Det krever han etter at journalisten Shen Shiwei fredag sendte ut det som angivelig er ferske bilder av henne. Shen jobber for CGTN, en internasjonal avdeling av den statskontrollerte kanalen CCTV.

Samme Shen publiserte natt til søndag enda et nytt «bevis» for at Peng er i live. Det er en video fra en idrettshall, og Shen skriver:

Peng Shuai deltar på åpningsseremonien for Junior Tennis Challenger Finals i morges.

Videoen fra tennisturneringen er også publisert av Global Times, en annen stasjon som er kontrollert av den kinesiske staten, skriver BBC.

PÅ MIDDAG: Stillbilde fra videoen som ble sendt ut tidligere lørdag, hvor man ser Peng Shuai spise middag, med blant andre nestsjefen for China Open.

Shen publiserte også en video hvor Peng signerer baller og poserer sammen med glade barn, tilsynelatende i den samme idrettshallen.

Natt til søndag skriver Reuters at Peng er sett tennisturneringen, ifølge offisielle bilder fra China Open.

WTA, det kvinnelige tennisforbundet, lar seg fortsatt ikke berolige.

– Bildene og videoene av Peng Shuai er utilstrekkelige, og svarer ikke på WTAs bekymringer, heter det i uttalelsen.

Kvelden før publiserte han en annen video hvor hun spiser middag med nestsjef i China Open, Zhang Junhui, og noen andre. I videoen snakker Zhang uten at Peng svarer og i praten er det påfallende at Zhang snakker om spesifikke datoer: I morgen er det 21. November, dagen for den siste kampen i Duanshi.

En annen mann, Ding Li, har også ifølge CNN sendt ut bilde av middagsseansen.