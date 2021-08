JOBBER MED HELSEN: Ingvild Flugstad Østberg får fortsatt ikke konkurrere eller trene med landslaget. Her fra et pressetreff i Holmenkollen i fjor. Foto: Terje Bendiksby

Østberg mister OL-oppkjøring: − Helsesituasjonen er ikke bra nok

Ingvild Flugstad Østberg (30) får ikke delta på Toppidrettsveka eller det kommende høydeoppholdet i Italia på grunn av helsesituasjonen.

Av Camilla Vesteng

Det er 533 dager siden Østberg gikk sitt forrige skirenn. 1. mars i fjor gikk 30-åringen 2.-etappen under verdenscupstafetten i Lahti. Norge vant.

Denne uken stiller Norges beste langrennsløpere til start i Toppidrettsveka.

– Helsesituasjonen til Ingvild er ikke bra nok for Toppidrettsveka eller høydeopphold i Italia. Hun får kontinuerlig oppfølging av helseteamet vårt og Olympiatoppen, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Østberg er kjent med at VG gjengir disse opplysningene, men ønsker ikke selv å uttale seg om saken.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig vet ikke når Ingvild Flugstad Østberg er tilbake i konkurranse. Foto: Jostein Magnussen

Mot slutten av august reiser landslagsdamene på et lengre høydeopphold til Livigno og Lavazé i Italia. Høydeoppholdet er særdeles viktig med tanke på OL i Beijing neste år, som går i høyden.

Østberg, som fyller 31 år i november, tok fem VM-medaljer i Seefeld i 2019, tre sølv og to bronse. 30-åringen gikk ingen skirenn forrige sesong.

21. november 2019 holdt Østberg pressekonferanse foran den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen og fortalte at hun hadde fått startnekt av helsemessige årsaker.

BRUDD I HÆLEN: Ingvild Flugstad Østberg møtte pressen med krykker i Holmenkollen i mars i fjor. Foto: Terje Bendiksby

– Jeg har havnet i en situasjon der jeg ikke kan gå skirenn. Det er kjedelig og beklagelig. Grunnen er helsemessige årsaker, der ikke alle krav i helseattesten er innfridd. Derfor er det beste for meg å stå over skirenn. Jeg har trent veldig bra og gledet meg. Jeg har vært frisk, skadefri og i god form. Jeg skulle helst startet, sa Østberg da.

30-åringen tok OL-gull sammen med Marit Bjørgen på lagsprinten i 2014 og OL-gull på stafett i Sør-Korea i 2028.

Svenske Frida Karlsson har også hatt startnekt:

I mars for snart halvannet år siden fikk Østberg et brudd i hælen og måtte avslutte sesongen foran Holmenkoll-helgen. For et drøyt år siden pådro hun seg et tretthetsbrudd i ankelen.

– Dette er selvfølgelig veldig kjedelig, og jeg skal gjøre det jeg kan for å komme meg gjennom dette. Over tid har ikke balansen mellom trening, hvile og ernæring vært optimal, sa Østberg da.

Sponsoroppdrag med lagvenninnene

30-åringen har vært med på markedsoppdrag for skiforbundet og stilte senest forrige uke opp på et sponsoroppdrag sammen med lagvenninnene.

Bjervig vet ikke når Østberg er tilbake i trening sammen med resten av landslaget.

– Det er vanskelig å si, men så fort helsesituasjonen tilsier det, sier Bjervig.

Siste høydeopphold før sesongstart er i Val Senales i Italia i oktober.

FORRIGE SKIRENN: Ingvild Flugstad Østberg vant verdenscupstafetten sammen med Tiril Udnes Weng (t.v.), Therese Johaug og Heidi Weng i Lahti 1. mars i fjor. Foto: Jussi Nukari / Lehtikuva

Etter startnekten i starten av 2019/2020-sesongen ble Østberg nummer tre sammenlagt i Tour de Ski i januar 2020. Hun ble også nummer tre sammenlagt i Ski Tour 2020 som gikk i Sverige og Norge i februar 2020.

Verdenscupsesongen starter i Finland 26. november.