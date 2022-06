SENTRAL STØTTESPILLER: Onkel Toni (venstre) har vært med på å gjøre Rafael Nadal til en tennislegende. Her etter seieren i French Open i 2017.

Nadals onkel: − Caspers utvikling har vært ekstraordinær

PARIS/OSLO (VG) I 2018 kom Casper Ruud til Rafael Nadals akademi for å nærme seg verdenstoppen. Søndag skal han prøve å slå læremesteren i French Open.

Det var sommeren 2018 at Rafael Nadal Academy kunne ønske Casper Ruud velkommen. Nordmannen var da ranket rundt 140. plass i verden.

«Hei Casper! Velkommen til Rafael Nadal Academy. Alle her fryder seg over at du kommer. Jeg håper du får gode treninger, en god tid og at du vil ha det bra her», sa Rafael Nadal selv i en velkomstvideo.

Etter årets French Open vil Ruud være rangert som nummer seks i verden. Så er spørsmålet om han på mandag vil være fersk vinner av French Open, eller om det er Rafael Nadal som tar sin 14. tittel på grusen i Paris.

– Caspers utvikling i disse årene (etter at han først kom til akademiet) har vært ekstraordinær, sier Toni Nadal, onkel og trener til Rafael Nadal i en video publisert lørdag, ifølge blant andre AS.

Da finalen mellom dem var i boks sent fredag kveld, la Nadal-akademiet ut denne bildekarusellen av de to på sin Instagramkonto:

– Han er en av spillerne som har tatt størst steg. Han har lagt ned en ekstraordinær innsats sammen med faren, og jeg tenker at vi også har bidratt. Vi er veldig stolte av dette samarbeidet, og vi er heldige som har jobbet med en av de mest velutdannede spillerne på ATP-touren. Vi er glade for å se at en spiller fra akademiet kommer til finalen i Roland Garros, sier Toni Nadal.

Ruud trente med Rafael Nadal allerede i 2017. Det var første gang onkel Toni fikk se nordmannen.

– Han var ung, men han spilte veldig bra. Han var 18 år da, og han har et stort potensial. Vi tenkte at han kunne bli en veldig god spiller, sa Toni Nadal til Nordic Tennis høsten 2018.

Toni Nadal var trener for nevøen fra starten av karrieren og frem til 2017. Han er nå direktør på Rafael Nadal Academy, i tillegg til å være trener for toppspilleren Félix Auger-Aliassime fra Canada, nummer ni i verden. Auger-Aliassime tapte 2–3 i sett mot Rafael Nadal tidligere i turneringen.

Han vil også være på plass på Philippe Chatrier-banen i Paris når finalen spilles på søndag.

– Hvis vi må tape mot en spiller, så er det bedre å tape mot Casper. Hvis Ruud må tape mot noen, tror jeg også det vil være bedre at det er Rafael. Han har allerede sagt at Rafael var idolet hans som barn, og nå har han en mulighet til å spille i finalen i den viktigste grusturneringen. Vi forventer en god kamp, og så får vi se hvem som kan løfte trofeet, sier Nadal.

Søndagens kamp blir den første mellom de to. Nadal har vunnet French Open 13 ganger tidligere, og vunnet utrolige 111 av 114 kamper på grusen i Paris. Kun Robin Söderling (i fjerde runde i 2009) og Novak Djokovic (i kvartfinalen i 2015 og i semifinalen i 2021) har klart å slå Nadal der.

Ruud selv fortalte under fredagens pressekonferanse at han har spilt en del treningssett med Nadal på akademiet. Foreløpig uten hell.

– Han har stort sett alltid vunnet. Det har vært noen jevne sett, som har endt 7–6, 7–5, men det går alltid i hans favør. Men det er fordi vi spiller på akademiet og jeg ønsker å være snill med ham, sa Ruud med et lurt smil.

AUTOGRAFJAKT: Det var flere autografjegere som hadde møtt opp for å sikre seg en signatur fra Casper Ruud etter lørdagens trening.

Både Rafael Nadal og Casper Ruud trente inne på anlegget på Roland Garros lørdag ettermiddag. I den stekende solen var det over tusen tilskuere som var ute for å se på Nadals trening.

Like mange var det ikke som så på Ruuds trening, der nordmannen trente så intensivt at han måtte stappe bomull i nesen for å stoppe en neseblødning.

Øivind Sørvald er både tennisekspert for Discovery+ og analyseansvarlig i Team Ruud. Sørvald satt på tribunen da Ruud trente lørdag, og sier at Ruud har sett på Nadal mer enn noen andre spillere.

– Det er så mange likheter mellom de to. Det er ingen kopi, for de er forskjellig bygd, men Casper har lært fryktelig mye av ham, sier Sørvald til VG under treningen.