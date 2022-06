LITEN RESPEKT: Terje Håkonsen kaller kulturminister Anette Trettebergstuen inkompetent.

Håkonsen ut mot kulturministeren etter pengekrav: − Inkompetent

Kulturdepartementet ber det norske selskapet bak X Games om å betale tilbake 2,3 millioner kroner. Nå reagerer snowboardikonet Terje Håkonsen (47) kraftig mot Anette Trettebergstuen (Ap).

Håkonsen bruker ord som «respektløs» og «inkompetent» når han skal beskrive kulturministeren.

– Hun kan ingenting om det å arrangere internasjonale sportseventer, og spesielt ikke det vi har drevet med i 25 år, sier han.

VG har konfrontert Trettebergstuen med innholdet i denne saken, gjennom kommunikasjonsavdelingen til Kulturdepartement. Departementet lar statssekretær Gry Haugsbakken svare:

– Jeg skjønner at Håkonsen og Andersen er skuffet over at vi ønsker å prioritere breddetiltak for barn og unge foran X-Games, men jeg ser likevel ingen grunn til å bli med på den personkarakteristikk-konkurransen de prøver å dra i gang, sier hun.

Krever tilbakebetaling

Stemningen mellom den norske X Games-organisasjonen og den Ap-ledede regjeringen har vært kjølig lenge. Det toppet seg tidligere i år, da Trettebergstuen kuttet støtten til actionsportsarrangementet.

Men nå blåser det opp til storm på nytt: For selskapet bak X Games har statlige penger igjen på bok, og vil bruke 2,7 millioner kroner på å avvikle bedriften på en ryddig måte. I denne summen ligger også lønn ut året til 2,5 årsverk.

Men kulturdepartementet vender tommelen ned: De åpner for å bruke 568.500 på avvikling av selskapet, og ber X Games om å tilbakebetale snaut 2,3 millioner kroner innen 1. august.

– Den organiserte idretten har forsøkt å stikke kjepper i hjulene våre i over 20 år, og det blir alltid ekstra ille når Arbeiderpartiet har makten, sier Terje Håkonsen.

UENIGHET: X Games-sjef Henning Andersen (t.v.) og tidligere skipresident Erik Røste under én av mange diskusjoner de siste årene. Dette er fra 2016.

SAHR, selskapet bak X Games i Norge, vil sende inn en formell klage på vedtaket om tilbakebetaling. Daglig leder Henning Andersen mener at regjeringen gjentatte ganger har operert med korte tidsfrister på avgjørelser som får brutale konsekvenser.

– Vi respekterer at det ikke er et flertall på Stortinget for å støtte X Games i Norge, men kulturministeren bør ha respekt nok til å møte oss. Vi har forsøkt å få en prat med henne helt siden hun tiltrådte. X Games er over, men det kan være over på mange ulike måter. Nå handler det om å avvikle på en ryddig måte, sier Andersen.

– Det er ikke bare å låse døra og si «det var det»?

– Vi får penger til å betale for faktiske utgifter og underleverandørene våre. Men vi får ikke penger til å betale oss selv for den jobben som skal gjøres fra april til desember i 2022. Vi skulle evaluert hele prosjektet sammen med ESPN i USA. Det er snakk om fotorettigheter som må avklares for fremtiden, containere med utstyr som må selges eller gis bort, avtaler som må avsluttes. Og så må vi jobbe med å finne nye inntekter og nye prosjekter. Det ligger ikke for oss å gå på NAV, sier han.

Statssekretær Gry Haugsbakken er ikke enig i denne argumentasjonen:

– Faktum i saken er at midler fra statsbudsjettet bare kan brukes til det de er bevilget til. I dette tilfellet var det arrangementet X-Games. Alt som er regnskapsført som planlegging, gjennomføring og sluttføring av arrangementet X-Games på Dombås i 2022 er i tråd med bevilgningens forutsetninger, og dette har de fått penger til. Det Håkonsen og Andersen ønsker, er å ta pengene som er igjen fra X-Games-bevilgningen og bruke dem på driftsmidler til SAHR Productions AS. Det kan de ikke, sier hun.

Henning Andersen står som medeier av SAHR Production AS, blant annet sammen med Terje Håkonsen. Andersen lønnes av selskapet, det gjør ikke Håkonsen.

De to startet samarbeidet i 1999, da Arctic Challenge ble arrangert for første gang. Ett år tidligere skapte Håkonsen store overskrifter da han valgte å boikotte OL i Nagano.

Har brukt millioner

I årene som fulgte har Andersen og Håkonsen stått bak en lang rekke actionsportarrangementer i Norge. Håkonsen forteller at han har brukt rundt åtte millioner kroner av egen lomme på dette.

Nå er det foreløpig slutt. Og måten det skjer på får Håkonsen til å reagere kraftig. Han mener Trettebergstuen fatter raske avgjørelser uten å ville snakke med selskapet bak X Games.

Han mener kulturministeren bør representere alle - også actionsport - og at hun bommer grovt i sin faktabeskrivelse:

– Arbeiderpartiet, NIF og skiforbundet liker å si at SAHR og X Games er kommersielle. Akkurat som om de er annerledes? Det er helt bak mål. Alle er like mye kommersielle. Forskjellen er at vi betaler for oss - også når det ikke går bra. Se på sykkel-VM i Bergen: Der lagde idretten et selskap sånn at underleverandørene ikke fikk en dritt da de gikk konkurs. Når du sier slikt i 2022, så er du inkompetent, sier Håkonsen.

HOLDT PÅ I OVER 20 ÅR: Henning Andersen og Terje Håkonsen har samarbeidet siden 1999. Her er Håkonsen under Arctic Challenge i Lofoten i 2000.

Han fortsetter:

– Trettebergstuen har også sagt at pengene går videre til et amerikansk konsern (ESPN). Det er feil. Vi har aldri sendt penger til ESPN. Hun har også sagt at det er vår egen beslutning å gjennomføre et nedskalert arrangement i 2022. Det er også feil, det var omikron-restriksjoner som gjorde det umulig å arrangere et fullverdig arrangement, sier 47-åringen fra Vinje i Telemark.

– Actionsportdødare

Heller ikke Henning Andersen levner kulturminister Trettebergstuen nevneverdig ære:

– For det første kan hun helt åpenbart ikke forskjell på actionsport og egenorganisert idrett. For det andre snakker hun om X Games som om det er et snowboardarrangement. Hun glemmer motorcross, skateboard og alt annet. De 15 millionene hun tok fra oss på budsjettet har hun gitt til gode formål, men ingen av dem er actionsport, sier Andersen.

Han håper å kunne dra i gang mindre actionsportarrangementer i Norge i fremtiden. Kanskje bare driftet av private penger.

– Men Anette Trettebergstuen er en actionsportdødare. Alle sportene står ribbet tilbake, sier han.

