Mats Zuccarello (36) i duell med St. Louis Blues-spiller Ryan O'Reilly i søndagens NHL-sluttspillkamp for Minnesota Wild.

Zuccarello og Wild tapte etter forsvarsrot

St. Louis Blues vant 5-2 over Mats Zuccarello og hans Minnesota Wild i NHL-sluttspillet søndag. Dermed står det 2-2 i best av sju kamper.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det betyr at det skal spilles minst to kamper til før kvartfinalisten er klar. Wild var med i kampen helt til David Perron punkterte den med 4-2-målet i tomt bur fra eget rundvant 1.58 minutt før slutt.

Forsvarskrøll ødela kampen for Wild, som på 3-2 til hjemmelaget jaget utligning og kom til flere store sjanser. Sekunder før Perron sendte pucken over hele banen var laget centimeter fra 3-3.

Zuccarello var uheldig da Blues tok ledelsen allerede etter 4.19 minutter i første periode. Hjemmelaget kontret, og Jordan Kyrou kom til skudd. Keeperreturen traff kroppen til Zuccarello og spratt til Kyrou. Nordmannen prøvde å slå den unna med kølla, men bommet, og Kyrou kunne legge den i mål fra spiss vinkel.

Zuccarello var på isen også da Wild utlignet etter 14.06, uten å være direkte involvert. Jared Spurgeon gravde ut pucken nede i rundvantet og spilte ut til storscorer Kirill Kaprizov, som hadde lurt seg fri fra tre motspillere og satte et direkteskudd i nærmeste kryss.

Rotemål

To raske mål vel halvveis i midtperioden sendte Blues foran igjen for godt. Det første var et fryktelig rotemål som ble kreditert Perron selv om han bare var tredje sist på pucken.

Keeper Marc-André Fleury tok farten av Perrons avslutning, men pucken snek seg forbi ham og skled sakte mot målet. Marcus Foligno kom mellom og prøvde å klarere, men skjøt pucken rett i egen keeper, og via Folignos skøyte endte den i nettet. Et selvmål, altså, men i ishockeystatistikk finnes ikke selvmål, og som siste Blues-spiller på pucken ble Perron målscorer.

54 sekunder senere ble Kyrou tomålsscorer, igjen etter rot i Wild-forsvaret. Matt Dumba misset et klareringsforsøk, og Ryan O'Reilly serverte Kyrou, som holdt skuddet inne, lot pucken skli mellom egne bein og scoret fra spiss vinkel mot en utspilt keeper.

Mølje

Wild fikk en tidlig redusering i 3. periode. Pucken ble liggende rett foran streken etter møljespill. Matt Boldy strakk fram kølla gjennom en skog av bein og pirket den over streken.

Minutter senere var det en lignende møljesituasjon i motsatt ende, men Dumba stoppet pucken med skøyta inne på målstreken etter at den hadde passert Fleury.

Wild hadde flere store sjanser til å utligne, blant annet da Ryan Hartman og Zuccarello kom på en to-mot-en-kontring. Backen konsentrerte seg om å blokkere pasningsveien til Zuccarello, og Hartman avsluttet rett på keeper.

Zuccarello satte også opp Kaprizov med en lekker blindpasning, men skuddet ble blokkert.

Rett etter at Wild tok ut keeper, punkterte Perron kampen og ble offisielt tomålsscorer. Han noterte også assist da O'Reilly fastsatte resultatet. Zuccarello var på isen også ved 5-2. Da hadde Wild en spiller utvist.

Neste kamp spilles tirsdag på Wilds hjemmebane i St. Paul.