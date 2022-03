GIR SEG: Erik Røste stiller ikke til gjenvalg som skipresident.

Røste stiller ikke til gjenvalg – gir seg som skipresident

Erik Røste (61) har gitt beskjed til Skiforbundets valgkomité om at han ikke stiller til gjenvalg som skipresident.

Av Kristian Arnesen Strømshoved

– Det har ikke vært noen enkel avgjørelse å gi valgkomiteen beskjed om at jeg ikke tar gjenvalg, forteller Røste til NRK.

Dermed gir 61-åringen seg etter ti år som styreleder og president i skiforbundet.

– Vi har akkurat gjennomført fantastiske konkurranser og et banebrytende para-VM i snøsport her i Norge. Det er et naturlig tidspunkt å overlevere stafettpinnen til andre, sier Røste i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Røste startet som skitrener som 17-åring i 1977, har vært landslagstrener og sportssjef på 1990-tallet og skisportens øverste leder siden 2012. Han har vært medlem av FIS Council siden 2018.

KONFLIKT: I fjor sommer og høst skapte Bråthen-saken mange overskrifter. Her fra etter at konflikten ble løst.

Nyheten om at Røste ikke stiller til gjenvalg kommer etter et år med både oppturer og turbulente tider.

Høsten 2021 ble han og generalsekretær Ingvild Bretten Berg sentrale da det oppsto en svært betent konflikt mellom forbundet og hoppsjef Clas Brede Bråthen.

– Den såkalte hopp-saken har ikke vært avgjørende for min beslutning, men jeg skulle så absolutt vært den foruten. Samtidig har motivasjonen for å følge opp forbedringstiltakene i evalueringsrapporten vært noe av det som har talt for å stille til gjenvalg. Det er noe styret, administrasjonen og jeg uansett vil jobbe videre med fram mot skitinget i juni, sier Røste i pressemeldingen.

Hoppsjef Bråthen skriver følgende i en melding til VG:

– Jeg tror det er fint at vi nå kan begynne med blanke ark – og samarbeide med en ny ledelse om å skape nye stolte øyeblikk for norsk hoppsport.

Saken vakte både stor oppsikt og misnøye blant både befolkningen og landets skikretser. Underveis i den bitre konflikten kunne VG melde at Buskerud skikrets ønsket å kaste Røste som president.

I løpet av Røstes presidentperiode har to av de mest profilerte norske langrennsstjernene blitt utestengt for doping.

I 2016 ble både Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug utestengt. Sundby ble utestengt for feil bruk av den lovlige astmamedisinen ventoline, mens Johaug testet positivt for det forbudte stoffet Clostebol. Johaug har selv forklart at den positive testen kom etter at hun hadde brukt en leppekrem.

I 2019 ble det betent da Henrik Kristoffersen og Skiforbundet møttes i rettssalen etter at førstnevnte ble nektet å kjøre med logoen til Red Bull på hjelmen. Kristoffersen tapte rettssaken.

DOPINGSAK: Fra venstre: Langrennsløper Therese Johaug, kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund Espen Graff, lege Fredrik S. Bendiksen, leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad og skipresident Erik Røste på pressekonferansen etter at det ble kjent at Johaug er tatt for doping.

Under Røstes ledelse har det også blitt tre vinter-OL, hvorav to av dem med rekordfangst til Norge, samt en rekke medaljer i VM og seiere i verdenscupen.

– Det har vært mange solskinnsdager, og det er et privilegium å få lede denne organisasjonen, sier Røste og legger til at han har mye å takke skisporten for.

Røste befinner seg for øyeblikket i franske Courchevel hvor alpinistene avslutter sin sesong. Der avholdes det en rekke møter for å fremme Narviks søknad om alpin-VM i 2027.

