NY SEIER: Den norske duoen Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten slo regjerende verdensmester Storbritannia og er med det kun én kamp unna semifinale i OL.

Slo regjerende verdensmester – ett hinder unna semifinale

(Norge – Storbritannia 6–2) BEIJING/OSLO (VG) Etter å ha slått to sterke S-er søndag – Sverige og Storbritannia – er Norges curlingektepar klar for OL-semifinalen hvis de slår 2018-sølvvinner Sveits i natt norsk tid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Regjerende verdensmester Storbritannia var motstander for det norske curlingekteparet i deres andre kamp søndag.

Duoen Jennifer Dodds og Bruce Mouat slo Norge under VM-finalen på hjemmebane i Skottland i fjor, men på kinesisk is fikk Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten sin revansj.

Den norske duoen tok ledelsen tidlig i kampen med to poeng på de to første omgangene. Britene knappet innpå i den tredje og sjette omgangen, men nordmennene stakk fra med en millimeter måling som ga to poeng i den syvende omgangen.

I den åttende og siste omgangen forsvarte Skaslien og Nedregotten seg godt at og Britene takket for seg, med to stener igjen, da de ikke hadde mulighet til å ta de fire poengene de trengte.

Dermed sikret de seg sin fjerde seier på rad, og sin femte totalt på åtte kamper i gruppespillet så langt.

Etter kampen viste statistikken at seieren mot Britene var av det sterke slaget. Totalt hadde den norske duoen en treffprosent på 89, mens den britiske duoen var nede i 74.

Nå gjenstår ett hinder for Skaslien og Nedregotten: Nasjonen som tok sølv under de forrige vinterlekene. Den norske duoen har slått sveitserne i de tre siste oppgjørene mellom nasjonene. Kampen spilles 02.05 natt til mandag.