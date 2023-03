I TET: Celine Borge kjemper om seieren i LPGA Drive On Championship. Bildet ble tatt på torsdag.

Norsk sensasjon på LPGA-touren – i delt ledelse i debuten

Celine Borge (24) debuterer på LPGA-touren og etter de første tre rundene er hun i foreløpig ledelse!

VG utvider saken.

Tønsberg-kvinnen gikk tredjerunden ni slag under par og deler ledelsen med Arya Jutanugarn fra Thailand. Borge ligger 14 slag under par sammenlagt.

Med andre ord kjemper hun om seieren i sin aller første turnering på LPGA-touren. Borge er nemlig den første norske spilleren på LPGA-touren etter at Suzann Pettersen la opp.

– Det hadde vært gøy å gjøre det like bra som henne. Man ser jo at det mulig for norsk spiller å hevde seg, sa Borge i et intervju med Eurosport i februar.

Turneringen heter LPGA Drive On Championship. Det ligger totalt 1,75 millioner dollar, altså over 18 millioner norske kroner, i premiepotten.

Borge lå på cutgrensen etter torsdagens åpning. En bunnsolid runde på fire slag under par på fredag, gjorde at det også ble spill i helgen.

Det gode spillet fortsatte lørdag. Åtte birdier og én eagle – på hull 18 – samt én bogey og resten, sørget for en kanonrunde på ni slag under par.

