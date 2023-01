STRØMBRUDD: Johannes Thingnes Bø og resten av landslaget ble rammet av strømbrudd.

Strømproblemer på skiskytter-arenaen i Ruhpolding – TV 2-sendingen var nede

Johannes Thingnes Bø (29) og resten av det norske skiskytterlandslaget gikk normaldistanse for svarte skjermer etter et strømbrudd i Ruhpolding.

Etter om lag et kvarter minutter uten rennbilder, er sendingen nå oppe igjen. Underveis i herrenes normaldistanse sluttet TV 2-signalet brått.

– Strømbrudd på arena. Vi håper selvsagt å få signalene tilbake så snart som mulig, forklarte TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl da «Straks tilbake» var alt som møtte TV-seerne.

TV 2-kommentator Marius Skjelbæk kommenterer i stedet på Twitter (!), og melder VG at «vi er på vei tilbake her nå».

– Det er jo en katastrofe, rett og slett, sier Skjelbæk om at rennbildene var borte.

Kanalen satte opp en provisorisk løsning for å kringkaste Northug og programleder Ida Moseng.

Johannes Thingnes Bø hadde to bom, og strakk seg over gjerdet for å se på TV 2-gjengens iPad – men også resultatservicen fra skiskytterforbundet var nede.

På direkten får Thingnes Bø beskjed om at rivalene Vetle Sjåstad Christiansen og Sturla Holm Lægreid begge bommet på siste stående.

Dermed ble Thingnes Bø trolig mer optimistisk med tanke på seier. Lægreid gikk i mål på annenplass, til tross for én bom mindre.