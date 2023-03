1 / 2 VANT: Kajsa Vickhoff Lie kunne feire sin første verdenscupseier på Kvitfjell lørdag. TRIUMF: Kajsa Vickhoff Lie kjørte inn til ledelse på Kvitfjell. forrige neste fullskjerm VANT: Kajsa Vickhoff Lie kunne feire sin første verdenscupseier på Kvitfjell lørdag.

Kajsa Vickhoff Lie tok karrierens første verdenscupseier under Kvitfjell-utforen

Kajsa Vickhoff Lie tok sin første verdenscupseier i alpint under utforrennet på «hjemmebane» på Kvitfjell.

Bærumsjenta klinte til fra startnummer tre og kjørte inn til soleklar ledelse.

– Det har vært en drøm hele livet mitt å gjøre dette. Jeg kunne ikke hatt det noe bedre, sier Vickhoff Lie til TV 2.

Til slutt var det Sofia Goggia som ble nummer to, 29 hundredeler bak Vickhoff Lie. Corinne Suter tok tredjeplassen.

Vickhoff Lie er tidenes første norske kvinne til å vinne et utforrenn i verdenscupen.

Lie hadde to 2.-plasser som sine beste resultat i verdenscupen før lørdagens seier. De tok hun i super-G-rennet i Garmisch-Partenkirchen i 2021 og utforrennet i Cortina d' Ampezzo i januar.

Under alpin-VM i Courchevel/Meribel tok 24-åringen også bronse i super-G.

Slalåmspesialist Mikaela Shiffrin kjørte også lørdagens utfor og kom inn til mål 0,79 bak Vickhoff Lie. Det holdt til delt femteplass.

Under morgendagens super-G kjører hun for karrierens 86. verdenscupseier, noe som vil gjøre at hun tangerer Ingemark Stenmarks rekord som tidenes mestvinnende alpinist.

Før Kvitfjell-helga rakk den amerikanske superstjernen et intervju med VG, hvor hun kunne avsløre at hun hadde lært seg noen norske gloser:

Lagvenninnen Ragnhild Mowinckel klarte ikke å følge opp Lies suksess og kjørte inn til en foreløpig 14.-plass.

Sist det ble arrangert utforrenn for alpinjentene i Norge, var helt tilbake til verdenscupavslutningen på Kvitfjell i 2003. Før det igjen må vi tilbake til Narvik i 1996.