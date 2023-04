KLARTE CUTTEN: Celine Borge slet på 2. runde i LPGA-turneringen i Los Angeles, men greide å holde seg på rett side av cutgrensen.

Celine Borge slet seg videre i California

Etter en god førsterunde på to slag under par, greide Celine Borge så vidt å holde seg over cutgrensen på 2. runde av LPGA-turneringen i Los Angeles.

En runde tre slag over par ser ut til å være akkurat godt nok til å få spille videre i turneringen.

Etter ti spilte hull fredag var hun tre slag over par for dagen. Hun tok seg sammen og unngikk å falle ned blant spillerne som må reise hjem.

Borge fikk sin første bogey for dagen på 3. hull, men etter åtte spilte hull var hun fortsatt bare ett slag over par og rundt 30.-plass totalt. Ny bogey både på 9. og 10. hull sendte henne ned til delt 62.-plass, og da var hun bare ett slag på rett side av cutgrensen.

En birdie på 13. hull ga henne litt margin, og det kom godt med da hun fikk bogey på 15. hull. Hun greide par på de tre siste hullene og ligger an til å få nye sjanser lørdag og søndag.