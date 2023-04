INNSATS: Carlo Holses drakt indikerer at han la inn en innsats i poengtapet mot Sandefjord, men treningsuken i forkant er han ikke fornøyd med.

Åpner opp om dårlig oppladning: − Det skal ikke skje

LERKENDAL (VG) De fleste ble overrasket over Rosenborgs poengtap mot Sandefjord, men ikke spillerne og trenerne selv. En fryktelig svak treningsuke gjorde at den svake kampen til en viss grad var ventet.

Rosenborg leverte en fryktelig skuffende kamp mot Sandefjord søndag. Etter 1–1-kampen var alle i Rosenborg-leiren skjønt enige om at mye av skylden kan legges på en uhyre svak treningsuke.

– Det har vært veldig dødt på treningsfeltet, sier Rosenborg-trener, Kjetil Rekdal, til VG.

– Hva er grunnen til det?

– Vi hadde en tøff kamp i Molde, med masse fyring og tenningsnivå, og så har det vært slapt på onsdag og torsdag, fredag var litt bedre, og på lørdag gjorde vi lite, for å prøve å få energi inn i laget, men vi klarte det ikke, svarer Rekdal.

– Jeg er helt enig. Sånn sett er ikke dette resultatet så overraskende for meg, sa kaptein Markus Henriksen da han fikk høre hva sjefen hadde sagt om nivået på treningene.

Forrige helg leverte Rosenborg en god kamp med 1–1 borte mot Molde. Mannen som sikret at det ikke ble et skrekkresultat mot Sandefjord, Carlo Holse, med hans scoring tre minutter på overtid, mener det skuffende resultatet er konsekvensen av jobben som ble lagt ned på treningsfeltet.

– Det setter sine spor at man har hatt seks dager der man trener dårlig. Det her var en virkelighetssjekk for alle, at man ikke kan trene på 80 prosent, for så å skulle levere 110 prosent i kamp, sier Holse til VG etter kampen.

Se høydepunktene fra kampen her:

Hva som er årsaken til den lave intensiteten har han ingen god forklaring på.

– Det har vært strålende vær i Trondheim denne uken. Det burde egentlig vært fest og god stemning, men sånn var det ikke.

– Har det vært et holdningsproblem i spillergruppen, eller er det trenerne som har lagt opp et for dårlig opplegg?

– Det er 100 % spillerne. Det er vi som leverer dårlige treninger. Det er vår egen skyld.

– På hvilken måte har dere prestert dårlig på trening?

– Hvis jeg skal komme med et eksempel, så ble vi som er i startelleveren kjørt rundt på «ræva og albuene», av reservene som ikke skulle spille. Det skal ikke skje, svarer dansken.

Henriksen bekrefter historien til Holse, og sier at slurvet at man kunne se i kampen mot Sandefjord kunne man se i treningsuken også. Han mener likevel ikke at årsaken er dårlig harmoni og stemning i gruppen.

– Jeg tror absolutt ikke det er noe misnøye.

Men det kan jo hende at det er noe som er uklart med måten vi ønsker å spille på. Det er jo mange nye spillere i laget. Det er likevel ikke noe krisetilstand, avslutter Henriksen.