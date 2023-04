Anders Besseberg avbildet som IBU-president under VM i skiskyting i 2017. Mandag tok Økokrim ut en korrupsjonstiltale mot ham.

Tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg tiltalt for grov korrupsjon

Skiskyttersportens tidligere leder Anders Besseberg (77) tiltales i korrupsjonssaken som har hengt over ham i flere år, opplyser Økokrim.

I tiltalebeslutningen blir Besseberg anklaget for grov korrupsjon. Det er i tråd med siktelsen Økokrim tok ut mot ham i etterforskningsfasen.

– Økokrim mener det er bevis for at tiltalte har mottatt bestikkelser sammenhengende over en tiårsperiode. Alvoret understrekes ved det tillitsbruddet dette innebærer i lys av hans verv som president i IBU, sier påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Mandagens nyhet kom fem år etter at Besseberg gikk av som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Det var et verv han hadde hatt siden 1992.

I fjor ble innholdet i en intern granskningsrapport fra IBU kjent for omverdenen. Rapporten var knusende i sin dom over Besseberg, og mener mye tyder på at nordmannen ble «kjøpt» av russiske ledere.

– Vi har funnet bevis for at Besseberg har fått verdifulle gaver i form av klokker, jaktturer og tjenester fra sexarbeidere, sier kommisjonslederen Jonathan Taylor på en pressekonferanse.

Besseberg selv nekter straffeskyld.

– Jeg er ikke korrupt. At jeg skal ha fått betalt av russerne for å skjule dopingprøver, det kan jeg si et klart og tydelig nei til. Jeg har gitt samme svar til etterforskerne. Jeg har aldri mottatt en krone, euro, dollar eller rubel for den saks skyld. Jeg har ikke prøvd å lure unna russiske prøver, uttalte Besseberg i 2018.

Saken utvides.

Info Tidslinje over saken om Anders Besseberg Tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg ble mandag tiltalt for grov korrupsjon. Her er et tilbakeblikk på de viktigste hendelsene i saken mot ham: * Høsten 2017: Verdens antidopingbyrås etterforskningsavdeling anklager Besseberg for brudd på dopingbestemmelsene. * Oktober 2017: Østerriksk politi innleder sin etterforskning. * April 2018: Østerriksk politi gjennomfører razzia i hovedkvarteret til Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og bekrefter at anklagene mot Besseberg handler om korrupsjon. I samarbeid med norsk politi blir det også gjort en gjennomsøking av Bessebergs gård i Norge. * 12. april 2018. Besseberg trekker seg som IBUs øverste leder etter beskyldninger om korrupsjon. * 7. november 2018: IBU nedsetter en granskingskommisjon for å undersøke anklagene. * 13. mai 2020: Økokrim tar over korrupsjonsetterforskningen av Besseberg, mens østerriksk politi fortsetter å holde tak i delen om svindel og brudd på dopingbestemmelsene. * 28. januar 2021: En granskingsrapport på oppdrag fra IBU presenteres, og Besseberg blir der anklaget for å ha latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser. * 29. september 2022: Besseberg er til stede i Oslo tingrett når et utenlandsk vitne avhøres for lukkede dører. * 17. april 2023: Økokrim tiltaler Besseberg for grov korrupsjon. Tiltalen gjelder forhold begått i perioden 2009 til 2018. Kilder: VG, NTB, TV 2. Vis mer

