Sjakkskandalen: Alle brikker må på brettet – og bossen må bort!

Sjakkpresident Joachim B. Nilsen har innrømmet at han selv har jukset i sjakk.

Sjakkmiljøet må ta et beinhardt oppgjør med seg selv om fusk og fanteri. Da kan ikke forbundet ledes av en som selv har vært en juksemaker.

Det som startet med en strid mellom Magnus Carlsen og Hans Niemann, vokser nå i omfang dag for dag.

I skrivende stund er det vrient å se hvordan troverdigheten til digitale sjakkturneringer skal kunne gjenopprettes i overskuelig fremtid. Også rundt fysisk sjakk er det ubesvarte spørsmål om juksemuligheter.



Det stadig mer presserende spørsmålet er hvor omfattende juks faktisk har vært i sjakk. Men det er også stadig større grunn til å undres over hvor mange som har visst, eller i alle fall hatt en kvalifisert mistanke om skittent spill, uten å foreta seg noe for å bekjempe det.



Nyheten som NRK kunne kringkaste denne torsdagen setter naturlig nok Norges Sjakkforbund i en usedvanlig krevende situasjon.

Etter hvert som fusk blir satt mer og mer på agendaen, ville det logiske vært at forbundet inntok lederrollen rundt en nødvendig opprydning. Det gjelder både nasjonalt og på tvers av landegrenser.

Men på toppen av norsk sjakksport sitter altså en president som innrømmer at han selv har jukset.

I Pro Chess League for noen år tilbake skal det ha dreid seg om tre juksepartier, da Joachim Birger Nilsen var en del av laget «Norway Gnomes».

At den avsløringen ikke umiddelbart ble ledsaget av sjakkpresidentens frivillige avgang, er ikke så enkelt å forstå.

I en pressemelding understreker sjakkforbundets styre at de «tar avstand fra hendelsen i 2016». Samtidig roses Nilsen for åpenheten.

Forbundsstyret har et poeng i at åpenheten i seg selv er noe positivt.

Den kan forhåpentligvis bane veien for flere nødvendige innrømmelser fra andre kanter fremover, i den grad det skulle ha vært mer juksing som ikke er kjent i norsk sjakk, og mye tyder jo på at vi ikke er i nærheten av å ha sett hele isfjellet.

Men presidenten har dessverre et stort legitimitetsproblem. En toppleder må ha en grunnleggende tillit i en organisasjon, dersom det skal foreligge et grunnlag for å kunne lede den.

Når du med åpne øyne har valgt å tråkke på sjakkspillets idé og integritet i en konkurransesituasjon er det dessverre, uavhengig av årstall eller antall ganger, rett og slett vrient å se at du kan bli sittende.

Jon Ludvig Hammer hevder at han i sin tid konfronterte Nilsen med en mistanke, og at han fikk forsikringer om at det ikke var blitt jukset.

Så sant dette er en dekkende beskrivelse, blir vondt betydelig verre for dagens president.

Nå stilles det spørsmål rundt sjakkpresidentens posisjon fra enkelte i miljøet. Det er vanskelig å forstå, og det bør i tilfelle ledsages av en utfyllende begrunnelse, dersom konklusjonen på denne saken er at dagens president kan fortsette i vervet.

Styret mener medlemmene må bestemme presidentens fremtid. Da kan det være god grunn til å kalle inn til en ekstraordinær kongress raskt.

Sjakk står i en historisk legitimitetskrise, der det er nødvendig å ta juks mye mer på alvor og få på plass skikkelige sanksjoner når noen blir tatt.

Det arbeidet må tas på ytterste alvor, og det må i gang umiddelbart.

Da sier det egentlig seg selv at en som selv har jukset må overlate tømmene til noen andre.