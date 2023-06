IKKE IMPONERT: Yannick Carrasco er ikke fornøyd med at Thibaut Courtois forlot Belgias landslagssamling. Her er Carrasco på en pressekonferanse tidlig i landslagssamlingen.

Lagkompis langer ut mot Courtois: − Vi er skuffet

Yannick Carrasco var ikke nådig da han fikk spørsmål om hva han synes om at Thibaut Courtois forlot landslagstroppen før 3-0-seieren over Estland tirsdag kveld.

– Vi er skuffet over reaksjonen hans, sa Carrasco til radiokanalen RTBF, ifølge Marca.

Courtois, som spilte sin 100. landskamp for Belgia da det ble 1-1 mot Østerrike lørdag, skulle vært kaptein i Kevin De Bruynes fravær mot Estland tirsdag. Slik ble det ikke.

– Jeg er fortsatt litt sjokkert over dette. Jeg fortalte (spillerne) at Thibaut forlot troppen fordi han ble fornærmet over at han ikke var kaptein mot Østerrike, sa landslagssjef Tedesco til VTM Nieuws mandag.

Ifølge belgiske medier dukket ikke stjernekeeperen opp da troppen skulle samles i Tubize søndag kveld foran avreisen til Tallinn.

Real Madrid-stjernen slo imidlertid kraftig tilbake og kritiserte Domenico for å ha lekket opplysninger fra det han mener var en privat samtale.

Hans far, Thierry, har også hevdet at sønnen fikk tillatelse til å stå over Estland-kampen som følge av en betennelse i kneet.

– Til sjuende og siste er han en del av laget, han er en av de tre kapteinene. Et kapteinsbind er bare en detalj. Du må vise at du er en leder og en kaptein med personligheten din, mens han valgte å forlate oss. Om han var skadet eller ikke, vet ikke jeg, men en av grunnene til at han dro var også kapteinsbindet, sa Carrasco.