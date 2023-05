HYLLEST: Michael Block feires etter sin store prestasjon i PGA Championship.

Askeladd-historien som rører golfverden: − Tilbudt 550.000 for «hole-in-one»-kølle

Golfverdenen jubler over Askeladden-historien om 46 vår gamle Michael Block, mannen som slo seg inn på den store scenen sist helg med nesten ti år gamle golfkøller.

Block jobber til daglig som golfinstruktør i California – men hadde fått en spesialinvitasjon til helgens PGA-mesterskap.

Der vant Brooks Koepka foran norske Viktor Hovland

Men det var doldisen Block som stjal overskriftene med sin «hole-in-one» søndag, glitrende spill og mer enn tre millioner kroner i premie.

Block brukte sitt slitte syver-jern fra 2014 da han slo rett i koppen:

– Jeg er budt 50.000 dollar for det jernet, forteller Block foran denne ukens Charles Schwab Challenge-turnering.

Med dagens kurs tilsvarer det nær 550.000 kroner.

Block forteller imidlertid at PGA of America (det amerikanske proffgolf-forbundet) ønsker å beholde jernet for «å vise det frem».

– Det er litt i det blå hva som skjer, sier Block.

POPULÆR: Michael Block svarer på spørsmål fra journalister foran denne ukens PGA-turnering i Fort Worth i Texas.

– Jeg gråt ikke da jeg ble far. Nå gråt jeg, av en eller annen grunn. Hvis det gir mening, så er golf den ene tingen i verden som får meg til å gråte, forklarte Michael Block etter sin sensasjonelle 15. plass i PGA Championship, ifølge CNN.

– Jeg har ikke hatt en eneste «hole-in-one» tidligere i hele livet. Dette er surrealistisk.

Svenske Viaplays kommentator Per-Ulrik Johansson uttrykte seg slik:

– Dette er helt sykt!

Mandag kom et nytt sjokk da han ble invitert til å delta i kommende helgs Charles Schwab Challenge med nesten 90 millioner kroner i samlede prispenger – der også Viktor Hovland skal være med.

Da kom tårene igjen. Så smilet. Og:

– Kan noen fortelle sjefen min at jeg ikke kommer på jobben neste uke likevel?

Magasinet Norsk golf har sjekket på Finn om køllene Block benyttet finnes til salgs. Og ja, Jonas Joranger Larsen fra Losby GK har lagt ut et tilsvarende jernsett med en prisantydning på 3.500 kroner.

Til daglig er han altså instruktør på Arroyo Trabuco Golf Club i Mission Viejo i California, der han tar 1.500 kroner for en 45 minutters leksjon – fortalte han selv til CBS under turneringen søndag.

– De første 10–15 årene ga jeg så mange leksjoner som mulig for å ha noe å sette i banken. De siste par årene har jeg spilt såpass bra at jeg ikke trenger å gi mer enn to-tre leksjoner i uken.

Statistikken viser at han har spilt 25 PGA-turneringer siden debuten i 2007. Han har klart cuten, altså kommet på øvre halvdel av resultatlisten, bare fem av gangene.

TRAFF KJENDISENE: En klem fra superstjernen Rory McIlroy etter PGA Championship. De spilte sammen i søndagens runde.

På pressekonferansen og tårene etter PGA Championship, sa Block:

– Hvis det forklarer hvor mye jeg elsker denne sporten, så vet dere nå. Det er alt for meg.

Men mens mange av rivalene tjener millioner av kroner på utstyret som de bruker – og selvfølgelig kan velge og vrake i det aller beste og mest moderne – viste Block at utstyret ikke betyr alt. I bagen hadde han TaylorMade Tour Preferred MC – i femmer- til nierjern. Fra 2014:

En av de aller største stjernene i golfhistorien synes også det er morsomt med Michael Block:

Det er likevel langt fram, om vi skal tro ekspertene. Et bettingselskap i Las Vegas tilbyr deg 300 ganger innsatsen om Michael Block skulle vinne kommende helgs turnering.

