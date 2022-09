FORNØYD: Julie Blakstad er glad for at hun mest sannsynlig slipper å spille back igjen på landslaget.

Blakstad glad for å slippe «marerittplassen»

ULLEVAAL (VG) Julie Blakstad (21) er en av Norges største angrepstalenter. I EM valgte Norges tidligere landslagssjef Martin Sjögren å bruke henne som back. Det slipper hun med Hege Riise.

Norge sikret VM-plassen etter 1–0-seieren mot Belgia på fredag, og Julie Blakstad fikk spille venstreving.

– Jeg trives veldig mye bedre med det. Det er det jeg egentlig har sagt hele veien, at jeg ønsker å spille høyere i banen, sier Blakstad til VG.

Sommerens EM ble hverken en suksess for Blakstad eller landslaget. Norge røk ut i gruppespillet, og best huskes det famøse 0–8-tapet mot England. Blakstad startet på venstreback og kampen ble et mareritt.

– Det er tøft når man slipper inn så mange mål og man spiller som en av de fire bak der, så den kritikken må man bare ta, sier Blakstad.

SPARKEN: Martin Sjögren fikk sparken etter sommerens EM. Norge røk ut i gruppespillet.

Blakstad fortalte til VG i fjor sommer at hun ønsket en ny rolle på landslaget, men med Guro Reiten og Caroline Graham Hansen i laget så var konkurransen om en plass på kanten tøff.

Manchester City-spilleren forteller at hun og tidligere landslagssjef Sjögren snakket om at hun skulle spille venstreback.

– Martin var klar over at det var en posisjon jeg ikke hadde ønske om å spille, sier Blakstad.

– Men så var det viktig å se på helheten i laget, og han mente det var der laget trengte meg mest. Det er en vurdering han måtte ta. Jeg er ikke noe bitter for det, legger hun til.

VG har forsøkt å få kontakt med Martin Sjögren, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Maren Mjelde har spilt i mange ulike roller og posisjoner på både klubb og landslag. For Norge spiller hun midtstopper, men for Chelsea har hun spilt på midtbanen, backen og som midtstopper.

– Hvis man klarer å se på det som en fordel, at man er en anvendelig spiller, så lærer man ufattelig mye. Det er kanskje det min karriere har basert seg på, sier Mjelde til VG.

Likevel mener hun at Blakstad passer bedre som kantspiller, enn på backen.

– Jeg synes hun gjorde det hun kunne, men hun er en mye mer offensiv spillertype. Det er kjekt å se henne høyere i banen, sier Mjelde.

TATT OVER: Hege Riise ledet Norge i sin første kamp, da de vant mot Belgia på fredag.

Sjögren fikk sparken etter mesterskapet. Inn kom Hege Riise. I hennes første kamp sikret Norge VM-plassen, etter å ha slått Belgia 1–0 på fredag. Hun antyder at det kan bli lenge til vi får se Blakstad på venstrebacken igjen på landslaget.

– I utgangspunktet ønsker vi kraften til Julie høyere i banen. Jeg er opptatt av å bruke spillere som spiller i den samme posisjonen i klubb. Hvis man bare får landskamp-trening i å spille en posisjon, så er det vanskelig å holde nivået, sier Riise til VG.

– Det høres ut som Julie kan puste lettet ut?

– Hehe, ja, det kan hun nok foreløpig, svarer Riise.

Norge møter Albania i VM-kvalifiseringen på Ullevaal stadion 18.30 på tirsdag. Landslaget er allerede sikret plass i VM neste år.