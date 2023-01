Kommentar

Klart for Idrettsgallaen: Nå bør ridderen hedres!

Johan Kaggestad (79) har vært involvert i en rekke idrettsgrener, og satt et stort avtrykk i en mannsalder.

Nyttårsdrøm for norsk idrett: At juryen gir Johan Kaggestad (79) hedersprisen på Idrettsgallaen lørdag kveld.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvert år er diskusjonene mange og lange om hvem som bør få hvilke priser under kåringen i starten av januar. Det blir sikkert ikke enighet om alt i år heller, men forhåpentligvis vil i alle fall én pris deles ut med utelukkende stående applaus. Det er nemlig vanskelig å se noen gode argumenter som taler mot å tildele Johan Kaggestad den gjeve «hedersprisen». La oss håpe at juryen deler det synet!

Kaggestad har gjort seg fortjent til denne prisen helt uavhengig av helse, men den alvorlige tilstanden hans er grunn til at akkurat denne utdelingen er riktig timing æresbevisningen.

I høst ble Johan Kaggestad hedret av det norske sportsjournalistforbundet, og fikk prisen overrakt på sykehjemmet han bor på av TV 2-kollega Christian Paasche.

I mange år var Johan Kaggestad og Christian Paasche sentrale i TV 2s dekning av Tour de France.

Videoen av overrekkelsen ble en gåsehudfremkallende, vemodig og på sitt vis vakker seanse. Nå blir det interessant å se hvilke valg som tas den aller største scenen norsk idrett har å by på, gallaen som arrangeres på Hamar.

Johan Kaggestad kan se tilbake på et langt liv i idretten, der han har betydd så mye for så mange. Argumentene er mange for at Kaggestads avtrykk gjør ham til en usedvanlig verdig kandidat.

Ikke minst er spennvidden i bidragene hans for idretten så imponerende.

Han har utøverbakgrunn innen friidrett og fotball, og opparbeidet seg ekspertise på toppidrett og treningsmetode.

Han har brukt treningskompetanse i behandlingsøyemed for psykiatriske pasienter, og har dermed vært viktig for folkehelse. Og ikke minst har han utvist en formidlingsevne og fortellerkunst i tv-ruten som er få forunt.

Om uttrykket «komme gjennom skjermen» noen gang skal være dekkende, så gjelder det definitivt Kaggestads lange gjerning som ekspertkommentator under Tour de France.

Info Disse har vunnet Idrettsgallaens hederspris. 2005 Knut Bjørnsen og Per Jorsett

2006 Stein Johnson

2007 Kjetil André Aamodt

2008 Grete Waitz

2009 Per Ravn Omdal

2010 Thor Ole Rimejorde

2011 HM Kong Harald V

2012 Norway Cup

2013 Hjalmar Andersen og Knut Johannesen

2014 Ridderrennet på Beitostølen

2015 Right To Play og MOT

2016 Hege Riise

2017 Gerhard Heiberg

2018 Egil Olsen (Drillo)

2019 Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen

2020 Suzann Pettersen

2021 Rune Andersen

2022 Karen Espelund Kilde: idrettsgallaen.no Vis mer

Kaggestad er født i Modum, er utdannet som diplomøkonom og er fra tidligere tider aller mest kjent som friidrettstrener.

13 medaljer i OL, VM og EM ble fasiten på en ni sesonger lang vakt som landslagstrener, en periode der han var tett på stjernene Grete Waitz og Ingrid Kristiansen.

Han har også hatt trenerverv innen sykkel og skøyter, vært en del av apparatet til Vålerenga i fotball, styremedlem i Storhamar og vært tilknyttet Olympiatoppen som sportslig koordinator.

Los Angeles 1984, Sommer-OL. Grete Waitz og trener Johan Kaggestad.

Utenfor idretten har han jobbet som kultursjef i Modum kommune og vært konsulent i næringslivet.

Han var dessuten en blant flere modige stemmer blant idrettsveteraner, som kalte seg «ni eldre herrer», og talte NIF-ledelsen midt imot i tiden da regimet mente det var en god idé å sperre for innsyn i idrettslederes pengebruk.

I nyere tid er det nok som TV-personlighet mange nordmenn har et sterkest forhold til ham. Hva han har betydd for sykkelinteressen, gjennom å ha hatt en ekstremt kunnskaprik og engasjert stemme langs franske tourveier, er det det knapt mulig å måle.

Men han har blitt såpass lagt merke til at Johan Kaggestad ble slått til ridder av den franske ordenen for kunst og litteratur.

Nå er Johan Kaggestad svekket og inne i livets siste fase. Nå er det bare å krysse fingrene for at juryen kjenner sin besøkelsestid og bruker lørdagskvelden til å gi ham en utmerkelse som vil være så inderlig fortjent.

Det er mange som har grunn til å takke Johan Kaggestad for alt han har gjort for norsk idrett.