Helgø imponerte i United Cup – tapte maratonkamp

(Martina Trevisian – Malene Helgø 7–5, 3–6, 6–4) I over tre timer skapte Malene Helgø (23) trøbbel for italienske Martina Trevisian, men til slutt var det nummer 27 i verden som kunne juble for seier.

Saken oppdateres.

Malene Helgø er rangert som den 321. beste tennisspilleren i single på kvinnesiden, og var i nærheten av karrierens største skalp i Australia natt til mandag norsk tid.

I hvert fall startet kampen mens det var natt til mandag, men tre timer og to minutter senere hadde natt blitt til dag her hjemme. Da var også maratonkampen i Brisbane over, med et knepent tap for Helgø.

– Det var en utrolig kamp. En veldig lang kamp. Det var en veldig vanskelig kamp, for jeg har aldri spilt mot henne før. Hun var veldig smart, sier Trevisian til arrangøren i et intervju vist på VG+ Sport.

Trevisian – som var i semifinalen i French Open forrige sesong – vant det første settet 7–5, før Helgø slo tilbake med en knallsterk 6–3-seier i andre sett. I det tredje og avgjørende settet var det italieneren som sikret seieren med 6–4.

I neste kamp i United Cup spiller Viktor Durasovic mot Lorenzo Musetti:

Norge tapte 1–4 i den første kampen i landslagsturneringen United Cup, og må dermed slå Italia i det andre oppgjøret for å ta seg videre fra gruppespillet i tidenes første utgave av turneringen.

Oppgjøret mellom Helgø og Trevisian startet landskampen mellom Norge og Italia, før Viktor Durasovic og Lorenzo Musetti spiller det andre og siste oppgjøret mandag.

Natt til tirsdag spiller Casper Ruud storoppgjør mot Matteo Berrettini, før Ulrikke Eikeri skal opp mot Lucia Bronzetti.