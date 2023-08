Serena Williams har født sitt andre barn.

Serena Williams har blitt mor for andre gang

Tennisikonet Serena Williams og hennes mann Alexis Ohanian har blitt foreldre til en jente. Datteren er parets andre barn.

NTB

– Jeg er takknemlig for at vårt hus er fylt med kjærlighet: En glad og sunn nyfødt jente og en glad og sunn mor, skriver Ohanian i et Instagram-innlegg.

Barnet har fått navnet Adira River Ohanian. Williams offentliggjorde sin andre graviditet da hun ankom den stjernespekkede Met-gallaen i mai.

Fra før har paret datteren Olympia, født i 2017. Williams var gravid med sistnevnte da hun tok sin 23. Grand Slam-tittel i Australian Open samme året.

I september i fjor spilte 41-åringen sin siste proffkamp i karrieren under US Open.

