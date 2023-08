VIDERE: Casper Ruud er klar for andre runde av US Open.

Ruud videre i US Open

(Casper Ruud - Emilio Nava 7–6, 3–6, 6–4, 7–6) Casper Ruud (24) måtte jobbe for det - men tok seg forbi første hinder i jakten på en ny US Open-finale.

21 år gamle Nava, ranket som nummer 154 i verden, klarte til tider å holde følge med verdensfemmer Casper Ruud på hjemmebane:

Etter å ha tapt førstesettet 6–7 slo unggutten til med seier i det andre settet i New York.

Og selv om Ruud etter hvert fikk mer og mer kontroll på oppgjøret måtte Snarøya-gutten kjempe hardt for hvert eneste poeng.

YPPET SEG: Emilio Nava gikk respektløst til verks på hjemmebane og ga Ruud en tøff kamp.

24-åringen vant tredje settet 6–4 - men måtte gjennom tiebreak for å sikre seieren i det fjerde.

Etter over 3 timer og 16 minutter spill kunne Ruud endelig juble for seier og avansement til andre runde. Der venter kinesiske Zhizhen Zhang (nummer 67 i verden).

I fjor leverte Ruud over alle forventninger på hardcourten hardcourtenEt av tre underlag i tennis: gress, grus og hardcourt. Gress regnes som det raskeste underlaget, hardcourt midt i mellom, og grus som det tregeste underlaget. Grus sees på mange som underlaget Ruud er best på. og tok seg hele veien til finalen. Der ble det tap for tenåringssensasjonen Carlos Alcaraz.

Tidligere mandag ble det en overraskende exit for Ruud-rivalen Holger Rune. Dansken var seedet som nummer fire i turneringen, men tapte allerede i første runde for spanske Roberto Carballés Baena.