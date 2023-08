Spanske medier: Påtalemyndigheten i Spania etterforsker Luis Rubiales for mulig seksuelt overgrep

Den spanske påtalemyndigheten opplyste mandag at den har åpnet sak mot den suspenderte fotballpresidenten Luis Rubiales og etterforsker mulig seksuelt overgrep.

NTB

I en uttalelse gjengitt av spanske AS , opplyser påtalemyndigheten at Jennifer Hermoso har sagt at det omstridte kysset med Rubiales ikke var frivillig, og derfor blir saken nå etterforsket.

Også Marca opplyser at påtalemyndigheten nå etterforsker Rubiales.

Under medaljeseremonien etter Spanias VM-bragd mot England tok Rubiales og kysset Hermoso på munnen. I ettertid har presidenten fått skarp kritikk fra verden over.

Han har blitt suspendert av Fifa fra all fotballaktivitet i 90 dager etter hendelsen.

Samtlige landslagsspillere på kvinnesiden har trukket seg fra landslaget så lenge Rubiales er president. Han nekter å trekke seg. Også hele støtteapparatet har trukket seg, med unntak av hovedtrener Jorge Vilda.

Mange landslag har kommet med sin støtte til det spanske landslaget. Samtidig var det flere demonstrasjoner under forrige La Liga-runde.

Ifølge nyhetsbyrået EFE har moren til den spanske fotballpresidenten Luis Rubiales låst seg inne i en kirke og gått på sultestreik.

– Det er en umenneskelig og blodig jakt som sønnen min ikke fortjener, har Bejar uttalt til EFE.