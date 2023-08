I STADIG UTVIKLING: Et bytte av trener er en av nøklene til Viktor Hovlands suksess.

Slik forklarer Hovland fremgangen: − Har en helt annen selvtillit

Et trenerbytte er én av grunnene til Viktor Hovlands (25) store fremgang. Nå flytter nordmannen til Florida – noe som kan hjelpe ham i jakten på karrierens første majorseier.

– Jeg har en helt annen selvtillit nå, sier Viktor Hovland til VG på et digitalt pressetreff.

VG ba nordmannen om å sette ord på sin enorme fremgang. For to uker siden vant han BMW Championship, før han denne helgen skrev norsk idrettshistorie med bragden i FedEx-sluttspillet FedEx-sluttspilletI løpet av en sesong på PGA-touren samler spillerne opp poeng basert på hvordan de gjør det i de ulike turneringene. Poengene danner grunnlaget for det som kalles FedEx-sammendraget - en rangering av hvem som har vært sesongens beste spiller. Sesongen avsluttes til slutt med det som kalles FedEx-playoffen, som består av tre turneringer. De 70 beste spillerne får delta i FedEx St. Jude Championship. Deretter venter BMW Championship, hvor de 50 beste spillerne deltar. Så avsluttes sesongen med Tour Championship der bare de 30 beste spillerne får delta. Vinneren der kan kalle seg sesongens beste spiller..

– Det er en kombinasjon av flere ting, men det tydeligste er nærspillet nærspilletMed «nærspill» så snakker man om spillet rundt green og puttingen.. Jeg har jo spilt veldig bra, men når banene er så vanskelig som de er, kommer jeg til å bomme på flere greener. Hvis jeg ikke får «up-and-downs» «up-and-downs»«Up-and-downs» sier noe om evnen din til å få ballen fra området utenfor green eller en bunker, og inn i hullet ved hjelp av to slag., blir det vanskelig å konkurrere med de beste i verden, sier Hovland.

Med «nærspill» så snakker man om spillet rundt greenen rundt greenen Spillet rundt greenen vil si til og med 28 meter fra greenkanten. Det kan eksempelvis dreie seg om slag fra fairway, rough og bunker.og puttingen. På begge områder har Hovland forbedret seg vesentlig de siste årene:

Info Slik har Hovlands nærspill utviklet seg: Hovlands spill rundt green som PGA-proff målt i tjente slag: 2022/23: Nummer 93 av 181 spillere.

2021/22: Nummer 191 av 193 spillere.

2020/21: Nummer 124 av 196 spillere.

2019/20: Nummer 168 av 193 spillere. Hovlands putting som PGA-proff målt i tjente slag: 2022/23: Nummer 51 av 181 spillere.

2021/22: Nummer 25 av 193 spillere.

2020/21: Nummer 99 av 196 spillere.

2019/20: Nummer 115 av 193 spillere. Vis mer

Og etter hvert som Hovland har lært seg å mestre dette, har det gitt ham forsterket selvtillit.

– Jeg har også en litt bedre spillestrategi. Jeg «shortsider» «shortsider»Å være «short sided» vil si at du bommer på greenen og lander på samme side som flagget. Dermed har du mindre green å jobbe med når du skal slå ballen tilbake inn på greenen. Dermed er det en stor sannsynlighet for at ballen spretter et godt stykke forbi hullet. meg ikke så mye lenger. Jeg går ikke for altfor mange pinner, selv om jeg fortsatt spiller veldig aggressivt. Totalt sett har også holdningen min blitt bedre. Det er jo lettere når man spiller bedre, sier Hovland.

I Tour Championship klaffet det meste. Hovland var blant annet best blant spillerne i «scrambling» «scrambling»Det prosentvis antallet en spiller bommer på greenen, men likevel klarer å gjøre par eller bedre. og var fjerde best i antall slag tjent med putteren.

Samtidig var han som vanlig ypperlig i driving – best i feltet faktisk – noe som til slutt ledet til seier.

PGA-touren ser du på Eurosport Norge og discovery+

Mye av æren skal gå til Joseph Mayo, ifølge Hovland. Nordmannen hentet inn treneren i begynnelsen av 2023.

– Det er en kunst å bli bedre på sine dårligste sider av spillet, men samtidig ikke miste sine styrker. De har jeg klart å holde på, forteller Hovland.

– Jeg har fått mye hjelp fra «Joe» de åtte månedene vi har holdt på sammen. Jeg har hatt mange smarte folk rundt meg og fått masse hjelp, men jeg har aldri hørt deler av spillet bli forklart på den måten han gjør det på.

Hovland sier at de to snakker samme språk.

– Han er veldig klar og tydelig. Hver gang han ber meg om å gjøre noe, så vet jeg at jeg klarer det rent fysisk. Og det som er kult, er at når jeg gjør det, så ser jeg forbedring i spillet eller bedrede resultater. Det gir mersmak og en lyst til å jobbe hardere. Det har vært utrolig kult å se, sier Hovland.

KOMPISER: Viktor Hovland og Kristoffer Ventura har vært kompiser i lang tid. Nå blir de romkamerater.

Nå er ønsket å vinne en majorturnering. I sommer kom han nærmere enn han noensinne har vært med en annenplass i PGA Championship.

Kanskje er det flytting til Florida som hjelper Hovland med å ta det siste steget. Han har i lang tid bodd i Stillwater i Oklahoma, men flytter nå inn til Kristoffer Ventura, en annen norsk golfspiller med bakgrunn fra PGA.

– Jeg har ikke sett ham så mye de siste årene, så det hadde vært kult å være mer sammen slik at vi også kan lære litt fra hverandre, sier Hovland.

Ventura har spilt på Korn Ferry-touren, nivået under PGA, denne sesongen. 28-åringen er kjent som en svært god putter: I 19/20-sesongen var han faktisk den fjerde beste i «tjente slag med putteren» på touren.

– Å flytte til Florida gjør at jeg kan spille mot bedre spillere og på bedre baner. Det er nærmere Norge, noe som også gjør det enklere å reise hjem litt oftere, avslutter Hovland.