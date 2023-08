KLAR FOR ÅTTEDELSFINALE: Anders Mol og Christian Sørum i aksjon i fjorårets EM. Torsdag gikk de løs på et nytt europamesterskap i Wien.

Mol/Sørum videre i EM – vant tøff familiekamp

Anders Mol og Christian Sørum er klar for åttedelsfinale i racet om EM-tittelen i sandvolleyball. På veien ble det sliteseier i et helnorsk slektsmøte.

Verdensenerne trengte et comeback for å klare det. Med settsifrene 19-21, 21-15, 15-9 er de videre til utslagsfasen i Wien.

Tapet betyr at Hendrik Mol og Mathias Berntsen må spille en omspillskamp for å løse billett til åttedelsfinalen. Hendrik og Mathias er henholdsvis storebroren og fetteren til Anders Mol.

Første sett var svært jevnspilt, men Mol og Berntsen var oftere foran på poengtavla og var sterkest i sluttfasen. Under press slo favorittene tilbake i sett to, der de ledet an etter 8-8.

I tredje sett koblet Mol/Sørum et grep på 5-1 og kontrollerte inn seieren.

Tidligere på dagen åpnet Mol/Sørum mesterskapet med å slå israelerne Eylon Elazar og Netanel Amiram Ohana i strake sett med sifrene 21–18, 21–12.

Hendrik Mol og Mathias Berntsen innledet EM med en klar seier mot sveitserne Quentin Mètral og Yves Haussener. Den norske duoen vant 21–16, 21–13.

Mol og Sørum er på revansjtokt etter at de i fjor ble vippet ned fra EM-tronen av svenskene David Åhman og Jonatan Hellvig. Før det hadde radarparet blitt europamestere fire år på rad.

Sist søndag tok nordmennene sin tredje verdenstourtittel for året.

– Vi går for gull i Wien. Selv om det ble en tøff turnering med mange tette kamper i Montréal, så fikk vi verdifull kamptrening, og seieren der gir fin selvtillit inn mot EM. Vi er alltid optimister, sa Anders Mol før torsdagens åpningskamp.