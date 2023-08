I FORM: Verstappen har vunnet 10 av 12 løp denne sesongen.

Verstappen starter eget racingteam i 2025

Formel 1-stjernen Max Verstappen jobber på spreng med å starte opp sitt eget racingteam i 2025.

Det røper han i et intervju med Formule1.nl. Laget skal foreløpig hete «Verstappen.com Racing».

– Det ultimate målet er å bygge mitt eget racingteam. Vi starter i GT3-klassen, og så vil vi på et tidspunkt se hvor skipet ender, sier Verstappen.

Nederlenderen har etablert seg som en av de virkelig store Formel 1-førerne i historien. Denne sesongen er han på vei mot sin tredje strake VM-tittel. Han er også den femte mestvinnende Formel 1-føreren med 45 løpsseirer.

Verstappen starter opp laget i håp om å lage en økonomisk enklere vei inn i motorsporten.

– I prinsippet handler det om å skape et springbrett fra virtuell racingsimulering til GT3-klassen, slik at du ikke bare kommer inn i motorsport gjennom karting, for det koster veldig mye penger, forklarer Verstappen.

I kjent stil har Red Bull-føreren likevel satt seg skyhøye mål for sitt nye lag.

– Når jeg gjør noe, vil jeg gjøre det bra – jeg vil også vinne med laget. Et GT3-lag i 2025 burde være mulig. Med minst to biler, sier han.