Kylian Mbappé vil spille videre for Paris St. Germain, ifølge Le Parisien.

Medier: Mbappé står på sitt – vil fortsette en sesong til i PSG

Kylian Mbappé skal ha gitt Paris St. Germain-ledelsen beskjed om at han ikke ønsker å bli solgt i sommer. Det melder Paris-avisen Le Parisien.

Mbappé er verdens mest verdifulle spiller sammen med Erling Braut Haaland, ifølge Transfermarkt.

Le Parisien melder om spillerens standpunkt torsdag.

Mbappés PSG-kontrakt løper ut om et snaut år. Går han tiden ut, vil PSG ikke få en krone for ham om han velger ny klubb.

PSG ønsker å selge ham med det første for å få tilbake store penger. Mbappé forsvinner trolig til Real Madrid om ti måneder. Han har vært åpen om at Madrid-klubben er en naturlig destinasjon for ham.

Mbappé har vært henvist til å trene med juniorlaget til PSG deler av sommeren. Den franske ligastarten finner sted kommende helg, og PSG spiller mot Lorient.