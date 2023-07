New Zealand tapte – drømmeresultat for Norge

(New Zealand – Filippinene 0–1) New Zealand skuffet stort og tapte for Filippinene. Det åpner virkelig opp Norges gruppe.

Nå kan Norge tape mot Sveits og likevel ha håp om avansement i VM. Etter at Filippinene på svært overraskende vis slo New Zealand.

– Jeg har alles tårer rundt øynene mine. Det er så emosjonelt. Spillerne ga alt. Vi hadde mye flaks, selv om vi skapte mye av den selv. Det er så stort å få vår første seier noensinne i VM, sier Filippinenes landslagssjef Alen Stajcic.

New Zealand, som slo Norge 1–0 i første kamp var store favoritter mot laget som aldri har scoret i VM før. Dersom de hadde vunnet mot Filippinene hadde Norge vært avhengig av å ikke tape mot Sveits i deres andre gruppespillskamp. Nå står tre lag på tre poeng.

I første omgang fikk Sara Eggesvik, som er født og oppvokst i Norge lagt inn fra høyre. Sarina Bolden hoppet opp mellom Rebekah Stott og C.J. Bott, stanget ballen inn og la ut på et jubelløp over halve banen før hun kastet seg i armene på trenere og reserver ved benken.

KIL/Hemne-spilleren Eggesvik har spilt J19- og U23-landskamper for Norge.

Norge møter Sveits 10.00 tirsdag.

GODE MULIGHETER: Vinner Norge mot Sveits står alle lagene med tre poeng etter to kamper.

SJOKKRESULTAT: Sarina Bolden satte inn vinnermålet for Filippinene.