FORLATER LEICESTER: Harvey Barnes.

Harvey Barnes klar for Newcastle

Angrepsspilleren Harvey Barnes forblir i Premier League etter at hans Leicester rykket ned. Engelskmannen har skrevet under for Newcastle.

Det opplyser klubben fra Nord-England på sine nettsider søndag. Barnes har skrevet under på en femårskontrakt og blir Newcastles tredje sommersignering.

Barnes har i flere sesonger vært en av Leicesters beste spillere, men etter at de blåkledde rykket ned, forlater han klubben. Leicester har også mistet James Maddison til Tottenham denne sommeren.

– Det er en angrepsspillers drøm å komme til et lag som dette. Jeg passer godt inn her, sier Barnes.