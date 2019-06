STOPP: Magnus Carlsen ber forbundet stoppe jakten på VM i Stavanger. Foto: Martin Sorge Folkvord

Team Carlsen ber forbundet vrake VM i Stavanger

I et innlegg på Facebook ber pappa Henrik Carlsen om at Norges Sjakkforbund stopper arbeidet for å få sjakk-VM til Stavanger.

– Vi ber om at norsk sjakk og Stavanger legger til siden kampen om et VM på hjemmebane i denne omgang, skriver Henrik Carlsen på vegne av seg selv, sønnen Magnus Carlsen og manager Espen Agdestein.

Faren forklarer at presset rundt et VM på hjemmebane er såpass stort at det gjør det enda tøffere for Carlsen å gjennomføre. Derfor ønsket de i utgangspunktet å ha det på hjemmebane i Bærum eller Oslo, hvor verdensmesteren kunne bo og oppholde seg i hjemlige omgivelser.

– Å spille sjakk-VM på hjemmebane i Norge er på den ene side en helt unik drøm og mulighet som kan gå i oppfyllelse en eller annen gang, men i utgangspunktet også en vesentlig sportslig ulempe pga mer eksponering og mer trykk fra høye forventninger, skriver han videre.

Han forteller også om prosessen i forkant av avgjørelsen. Der skal Magnus Carlsen ha gått med på en to-delt løsning, med en halv VM-kamp i Stavanger og andre halvdel i Oslo. Carlsen var så interessert i denne løsningen at de tok kontakt med det internasjonale sjakkforbundet, FIDE.

– Vi var så opptatt av å finne en løsning at vi tok kontakt med FIDE-Presidenten for å få FIDE til å åpne for å akseptere en delt løsning, noe de signaliserte på hjemmesidene, skriver Henrik Carlsen.

Han reagerer også på at at Magnus Carlsen ikke var en formell høringspart da NSF skulle ta avgjørelsen om norsk søkerby til VM, og kaller det «uforståelig».

– Vi ble dog muntlig bedt om innspill. Espen (Agdestein, journ. anm.) og jeg var tydelige på hva Magnus ønsket i møte (i slutten av januar) og flere ganger på telefon i mars til generalsekretær Nesheim. Nesheim la frem Magnus sine synspunkter for sentralstyret, og vi var naivt trygge på at Magnus ville bli lyttet til.

