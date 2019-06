PÅ JOBB: Odd-Bjørn Hjelmeset var på plass under verdenscuprennene i Anterselva i januar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hjelmeset ferdig som idrettssjef for skiskytterne

Odd-Bjørn Hjelmeset (47) hadde avtale som idretts- og markedssjef i skiskytterforbundet frem til OL i 2022, men må forlate jobben. Nå er partene blitt enige om en sluttavtale.

Etter snart to år i jobben, forsvinner stillingen til Odd-Bjørn Hjelmeset 1. oktober. Generalsekretær Anne Rustberggard Varden overtar hans oppgaver innen salg og marked.

– Stillingskategorien idretts- og markedssjef bortfaller 1. oktober. Vi har kommet til enighet om en avtale, sier Varden til VG.

Hun vil ikke si når Hjelmeset har sin siste arbeidsdag i forbundet.

– Ansettelsesforholdet og avtalen er mellom Odd-Bjørn og forbundet, og vi som arbeidsgiver kan ikke gå mer inn på det, sier Varden.

– Når fikk Hjelmeset beskjed om at han ikke fikk fortsette i jobben?

– Han fikk beskjed i midten av mai om at stillingskategorien bortfaller 1. oktober, svarer Varden.

Hjelmeset skulle gjerne fullført kontakten.

– Jeg har hatt det fantastisk bra i skyskytterforbundet, men nå bortfaller stillingen, så tar vi det derfra. Men jeg skulle gjerne vært der til OL i 2022, sier Hjelmeset til VG og legger til:

– Vi er enig om en sluttavtale. Anne og jeg ble enige om det.

Hjelmeset har alltid mange jern i ilden, nå blir det litt ekstra tid med oppfølging av ungene og idrett, i tillegg arrangerer han sin egen skiskole.

Takker

Varden overtok som generalsekretær 1. januar og takker Hjelmeset for samarbeidet.

– Det har vært veldig fint jobbe sammen med Odd-Bjørn, og jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Odd-Bjørn for den gode jobben han har gjort for norsk skiskyting, sier Varden.

STORE SMIL: Odd-Bjørn Hjelmeset (t.v.) ble presentert som idrettssjeg i skiskytterforbundet 25. september 2017. Her sammen med sportssjef Per Arne Botnan og daværenede generaltsekretær Rakel Rauntun. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Generalsekretæren sier at det var nødvending å kutte stillingen til Hjelmset.

– Det er et nødvendig tiltak for å få til et bærekraftig kostnadsnivå i skiskytterforbundet, sier Varden.

Verdensmester i langrenn

Hjelmeset ble presentert som ny idrettssjef 25. september i 2017.

– Jeg er utrolig stolt og takknemlig for å få denne sjanse, sa han da.

Hjelmeset var på langrennslandslaget i en årrekke og kronet karrieren med å vinne VM-femmila i Sapporo i 2007.

Det blir flere endringer i forbundet. Bredde- og rekrutteringssjef Marian Lyngsaunet flytter hjem til Verdal kommune og slutter 1. september. Vegar Rolfsrud overtar. Han har jobbet i forbundet i 12 år, og kommer fra stillingen som anleggs- og arrangementskonsulent.

Ny stilling

Forbundet har utlyst en stilling som kommunikasjonsansvarlig. Det er en nyskapning. Generalsekretæren er i ferd med å lande en ansettelse i disse dager.

Dermed er stillingen til Hjelmeset den eneste som forsvinner som følge av omorganiseringen i forbundet.

Publisert: 26.06.19 kl. 11:54