Sjakk-striden: Saken er ikke svart-hvit

Tonen skjerpes mens det nærmer seg dommens dag. Men uansett om det til slutt blir noe av bettingavtalen eller ei, står Sjakk-Norge overfor et komplisert juridisk parti.

Det er ikke så mange nyanser å spore fra de ivrigste aktørene i kampen om hvorvidt Norges Sjakkforbund bør inngå en avtale med et utenlandsk bettingselskap eller ei.

I det som begynte som en forsøksvis konstruktiv dialog, er det visst nå stadig enklere å fremstille saken som svart eller hvit, avhengig av hvilke interesser man har.

Fra den ene sidens ståsted handler dette om den unike muligheten sjakken ikke kan si fra seg. I dag er det mye fra hånd til munn, det er tungt å satse. Ungdommen trenger denne avtalen. Med 50 millioner friske kroner blir fremtiden brått noe helt annet for kommende generasjoner. Dette poenget brukes tungt i Carlsen-leirens retorikk, og skal være utslagsgivende for valget om å opprette klubben Offerspill, der stjernen selv betalte medlemskapet for 1000 personer, og der det er et uttalt mål å påvirke bettingsaken. Dessuten handler denne versjonen om en sjakk-klubb som skal være nettopp det.

Men hvorfor er det så stille fra folk som både tilhører «ja-siden» om avtalen, men samtidig misliker verdensmesterens fremgangsmåte fra et etisk ståsted?

Fra motsatt hold ser virkeligheten helt annerledes ut. Her er det tung politisk retorikk som anvendes for å hindre utfordring av spillmonopolet, og organisasjoner som Blå Kors og Actis er ikke overraskende på banen. Faren for spillavhengighet er kjernen i retorikken, og advarselen er om at sjakken kan bidra til å forsterke problemet om de kaster seg på lisenskamp-karusellen. Dessuten blir stemmer forsøkt kjøpt og kjendisstatusen misbrukt i et udemokratisk forsøk på å kuppe et valg, og vi skal jo ikke ha noe av at sjakkforbundet blir en ridder i lisensstriden.

Men hvorfor er det så stille fra folk som både tilhører «neisiden» om avtalen, men samtidig er åpne for at den faktisk kan være innenfor lover og regler?

Verden er nemlig ikke så svart-hvit som mange av forkjemperne vil ha det til. Noe av det mest påfallende er jo hvor grå jusen er på dette feltet. Mye er rett og slett upløyd mark, og ledende fagfolk er varsomme med å konkludere kategorisk.

Et grunnleggende spørsmål å søke svar på, er om den nye klubben Offerspill rettslig sett har lov til å sende delegater til kongressen. Vil vedtak kunne bli kjent ugyldige dersom representanter herfra slippes til?

En viktig problemstilling handler om hvorvidt en avtale med bettingselskapet vil være i strid med vedtektenes krav om at forbundet skal være upolitisk.

Jusekspert Geir Woxholth, som har spisskompetanse om foreningsrett, har brukt Facebook til å gå forholdsvis langt i å antyde at Offerspill neppe har rettslig adgang til å bli representert på kongressen. Men professoren tar samtidig et forbehold om at jusen på området ikke er klar, og at han ikke har grunnlag for å konkludere uten å kjenne faktum mer inngående.

Advokaten på Carlsen-siden er derimot opptatt av at Offerspill oppfyller kravene som følger av Norges sjakkforbunds lov, og hinter om at det kan være rettsstridig myndighetsmisbruk om klubben nektes representasjon og stemmerett. Kontingent er betalt, og vedtektene tilsier én stemme per 25 medlemmer.

De fleste ikke-jurister vil nå ha falt av lasset for lenge siden, og med få dager til valget er det umulig å si noe sikkert om utfallet.

Splitting av forbundet, initiert av den ene eller andre leiren?

Juridiske omkamper fra parten som taper?

Et kompromiss i tolvte time, hva nå i alle dager det måtte være?

Det eneste som fremstår bankers, er at kakkingen på monopolegget vil fortsette med full styrke, uavhengig av om sjakken blir arenaen der skallet virkelig slår sprekker.

