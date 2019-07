KJØPTE STEMMER: Sergio Cabral innrømmer at han brukte skitne triks for å rette verdens øyne mot Rio de Janeiro i 2016. Her fotografert i 2017. Foto: Victor R. Caivano / TT NYHETSBYRÅN

Rio de Janeiros tidligere guvernør innrømmer å ha kjøpt OL-stemmer

Rio de Janeiros tidligere guvernør Sergio Cabral erkjenner at han betalte IOC-medlemmer 17 millioner kroner for å sikre den brasilianske byen sommer-OL i 2016.

NTB

Mindre enn 10 minutter siden







Det fortalte Cabral foran en dommer torsdag, skriver NTB.

Cabral sa at han betalte 12,8 millioner kroner i bestikkelser til tidligere president Lamine Diack i Det internasjonale friidrettsforbundet (WA, tidligere IAAF). Bestikkelsene skal ha blitt brukt til å sikre Rio de Janeiro opptil seks stemmer i valget om arrangørby for sommer-OL i 2016.

Cabral opplyste også at 4,2 millioner kroner ble gitt til Diacks sønn for å sikre tre stemmer til i valget.

les også Olaf Tufte (43) går for nytt OL

Soner lang straff

Den tidligere Rio-guvernøren ble sommeren 2017 idømt 14 års fengsel for korrupsjon og hvitvasking. Han er senere idømt 45 års fengsel for underslag og 30 års fengsel for bestikkelser.

Ifølge den tidligere guvernøren ble forhandlingene ledet av Carlos Nuzman, som var Brasils OL-sjef i anledning 2016-lekene. Cabral hevder også at Nuzman sto bak forslaget om å kjøpe stemmer. Det avviser Nuzman.

JUBLET: Her jubler Sergio Cabral for at OL 2016 kom til Brasil under en pressekonferanse i 2009. Foto: Pawel Kopczynski / X00616

– Cabral er dømt til 200 år i fengsel. Han trenger å si ting, men han har ingen bevis, sier Nuzmans advokat Joao Francisco Neto.

Rio de Janeiro ble valgt som OL-arrangør foran Madrid, Tokyo og Chicago på IOC-kongressen i København i 2009.

les også Brasil til finale – nytt Argentina-nederlag for Messi

Diack til retten

Forrige uke meldte nyhetsbyrået AFP at Lamine Diack og hans sønn Papa Massata Diack skal møte for retten i Frankrike. De er tiltalt for korrupsjon og hvitvasking.

Ifølge tiltalen skal de ha holdt tett om doping i russisk idrett mot betaling. I tillegg skal den tidligere WA-presidenten fått pengestøtte til å drive valgkamp i hjemlandet Senegal i bytte mot at han sørget for at WAs antidopingrepresentanter lot doping blant russiske friidrettsutøvere passere.

Den franske etterforskningen av Lamine Diack startet da han ble erstattet av Sebastian Coe som WA-sjef i 2015. Årsaken til at fransk påtalemyndighet åpnet sak, er at de mistenkte at noe av korrupsjonen har foregått i Frankrike.

Publisert: 05.07.19 kl. 08:49